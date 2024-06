‘Fui engañado por ella’: Habla el padre de balsero muerto en naufragio de 2022, hay una acusada

MIAMI, Florida - Yaqueline Domínguez Nieves, de 25 años, enfrenta 10 cargos federales por operaciones de contrabando ilegal de personas, según la acusación formal a la que tuvimos acceso. La fiscalía la responsabiliza de la muerte de al menos 16 balseros cubanos tras un naufragio ocurrido en noviembre de 2022.

Arturo Verdecía, padre de uno de los balseros cubanos desaparecidos en el mar, habló en exclusiva con Telemundo 51: “Hoy recibí la llamada del investigador que atiende el caso y me dijeron que sí, que fue arrestada la primera persona involucrada y que fui engañado por ella”.

Su hijo, también llamado Arturo Verdecía, fue una de las víctimas. De acuerdo con su padre, una persona organizó el viaje en Cuba y Domínguez Nieves, residente de Florida, cobraba parte del dinero. “Ella me decía... sí, hoy sale la lancha, como salió ese día a la 1 de la mañana. Y eso es seguro, él viene con mi primo, porque son amigos. Vaya... como que no era un viaje de negocio... ella pidió los 6 mil dólares para contribuir con el combustible”.

La embarcación, llamada "El Alba", salió de Playa Jaimanitas, pero no con seis personas como inicialmente le habían prometido a Arturo Verdecía. “Salieron 19 personas... incluidos menores de edad”, declaró Verdecía. “Y ahí empezó la tragedia... empecé a buscarlo por todos los canales... y el día 19 me llamaron los investigadores para decirme que a mi hijo lo habían encontrado, pero sin vida”.

Según Arturo, en medio de su desesperación, intentó comunicarse con la ahora acusada. “No quiso contestarme más. Yo vi que no llegaba y me pongo a llamarla para ver qué sabía de su supuesto primo, y llegó el momento en que no quiso contestarme más”.

Sobrevivieron dos personas, incluido Alexander Piloto, quien fue rescatado por una segunda embarcación que también naufragó con un saldo de varias víctimas. Piloto volvió a ser rescatado y devuelto a Cuba. Arturo Verdecía agregó: “Mi hijo tenía un chaleco, pero se puso a ayudar a los niños que venían dentro de la lancha”.

Domínguez Nieves, residente de Sebring, Florida, está a la espera de su juicio. Según el comunicado de la fiscalía, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o muerte. Arturo Verdecía concluyó con un doloroso recordatorio: “Ya mi hijo va a cumplir ahora en noviembre, el día 16, dos años de muerto, y yo le digo a todo el mundo que ese es el dolor más fuerte que puede tener un padre y una madre”.