“Fue malvado”: dijo Bill Fuller de Joe Carollo en el caso que interpuso en su contra

En la tarde de este miércoles el empresario Bill Fuller irrumpió en llanto mientras daba su testimonio en medio de una corte federal.

En ese momento afirmaba que Joe Carollo había destruido su reputación, al tiempo que dijo que su mayor legado eran sus hijos y que el quiere que sepan que él ha hecho bien para la ciudad y para celebrar su herencia cubana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Bill Fuller no pudo contener las lágrimas en el momento que testificó que Joe Carollo destruyó los Viernes Culturales para destruir su reputación, pero luego arremetió y confirmó que él seguirá luchando por reivindicar su nombre.

“Fue malvado” pues se robó 20 años de esfuerzo y sacrificio por parte de toda una comunidad, solo para destruirme, relató Fuller, quien añadió que los Viernes Culturales comenzaron en la década de los 90 liderados por activistas comunitarios y voluntarios con contribuciones privadas y el apoyo de la ciudad.

Durante 20 años el festival se celebró el último viernes de cada mes. Fuller explicó que fue nombrado a la junta desde el 2006. Y que ambos, la junta y Fuller invitaron a Joe Carollo, a asistir a sus reuniones para participar en sus planes, pero el comisionado del distrito se negó.

Fuller testificó que por primera vez la ciudad le exigió un permiso para el evento pero cuando intentaron obtenerlo, les informaron que el último viernes de cada mes ya no estaba disponible porque Carollo los había reservado para el próximo año y su nuevo evento, Viernes Pequeña Habana.

Los eventos de los Viernes Culturales se trasladó entonces para el tercer viernes de cada mes hasta que prohibieron que lo celebraran en la Plaza del Dominó.

"De Viernes Culturales me lo convirtieron en Viernes del Pulguero, me tienen una pila de carpas tirada en la avenida principal del Parque del Dominó y no era lo que la Pequeña Habana, ni a ciudad de Miami se merecen", dijo Carollo en una declaración que ofreció el comisionado en el 2019.

Fuller dijo sentirse como alguien en el suelo que siguen patentado una y otra vez. Mientras Carollo mantiene que él ha actuado para el bienestar de los residentes de la ciudad.

Fuller y otros miembros de la junta niegan que el evento se haya deteriorado, además dijo que Carollo logró lo que quería cuando cerró el restaurante Ball and Chain durante año y medio.

Este jueves Bill Fuller será interrogado por la defensa de Joe Carollo.