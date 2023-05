Fin del Título 42: incertidumbre entre migrantes del lado mexicano de la frontera

Migrantes duermen en las calles texanas mientras esperan autobuses o aviones para llegar a sus destinos finales en EEUU. Estos se consideran dichosos luego de que pudieron cruzar y están libres ya en territorio americano, en cambio miles de sus compañeros no corrieron con la misma suerte.

Iramar Rodríguez cuenta que cruzó la frontera y “la tercera vez fue la vencida, esta vez si me dejaron pasar”.

A la venezolana de 20 años como a muchos le hicieron prueba de ADN, la liberaron sin grillete, ni celular. Le dieron fecha para comparecer ante un juez de inmigración para el 2025. “Ojalá y todos pasemos con la cita ahora ya que el Título 42 no va a estar vigente”.

Mientras, del lado mexicano, otra venezolana que no pudo cruzar antes de que el Título 42 venciera asegura: “yo entiendo que hay bastante gente que no merece estar allá, pero no se puede juzgar a todos. Tenemos sueños, ganas de vivir libre”.

En la tarde de este jueves cuando solo quedaban unas pocas horas para que venciera el Título 42, un grupo de migrantes se preparaba para cruzar a nado el río. Entre ellos iba una madre con 3 hijos que tras comprar una arepa para alimentar a sus hijos se lanzó al agua en una balsa improvisada.

Rosangela Giménez, dijo justo antes de lanzarse al río, “nosotros vamos a pasar con miedo pero pa' lante yo ando sola con mis hijos y con Dios”.

“CBP One no me da cita, tú crees que si yo consiguiera cita arriesgaría a mis hijos, claro que no”, remarca la mujer desconsolada, quien dice no tener más opciones.

Por lo pronto, se seca las lágrimas, acelera el paso, camina hasta la orilla y se alista a lanzarse al río hasta que finalmente llega a la otra orilla. Concluye para ella una travesía de meses, que incluyó un recorrido de varios días por la peligrosa Selva del Darién.

En las horas previas a que venciera el Título 42 las imágenes de cruces durante todo el día se repitieron una y otra vez, la única diferencia es que más que en días anteriores se trataba de mujeres y niños decididos a arriesgarlo todo.