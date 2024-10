¿FEMA en crisis? Desmienten información errónea

El sureste de Estados Unidos sigue lidiando con las consecuencias del huracán Helene, mientras se prepara para Milton, otro huracán que se dirige a Florida.

En redes sociales, algunos critican al gobierno federal diciendo que no está dando suficiente ayuda a las víctimas del huracán Helene.

Una publicación en Instagram del 3 de octubre dice que la vicepresidenta Kamala Harris ofrece "solo $750 para los norteamericanos qué perdieron todo con el Huracán".

La publicación comparte el titular y la fotografía de una noticia de The Associated Press. La imagen muestra a Harris en una reunión en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés), el 30 de septiembre, en Washington. El titular de la noticia dice: "Harris visitará los lugares destrozados por el huracán Helene en Georgia y Carolina del Norte". Pero la noticia no menciona los $750.

La publicación fue marcada como parte del esfuerzo de Meta para combatir las noticias falsas y la desinformación en su plataforma. PolitiFact contactó a la oficina de Harris, pero no recibimos una respuesta oficial.

Jayce Genco, portavoz de FEMA, le dijo a PolitiFact que los $750 correspondían al programa de Asistencia para Necesidades Graves, para necesidades inmediatas tras una catástrofe.

FEMA dijo el 3 de octubre en su página web que el rumor de que "FEMA únicamente proporcionará $750 para apoyar la recuperación de los sobrevivientes del desastre" es falso. La agencia dijo que los $750 de la Asistencia para Necesidades Graves suelen aprobarse rápidamente para ayudar a las personas a pagar por necesidades como "alimentos, agua, fórmula para infantes, suministros para lactancia, medicamentos y otros suministros de emergencia".

La gente podría ser elegible para más ayudas, dijo Genco. La página web de FEMA dijo que esto incluye la financiación de los gastos de reparación de viviendas y alojamiento temporal. Esta ayuda está disponible para las víctimas, independientemente de si han recibido fondos de FEMA por otros desastres.

Harris dijo el 2 de octubre en Augusta, Georgia, que FEMA "está proporcionando decenas de miles de dólares más para la gente para ayudarles a ser capaces de hacer frente a la reparación de viviendas, para ser capaz de cubrir un deducible cuando y si tienen seguro, y también los gastos de hotel".

Harris también anunció que el presidente Joe Biden aprobó la petición del gobernador de Georgia, Brian Kemp, de un reembolso federal del 100% de los costes locales. Esto incluye la retirada de escombros, servicios de emergencia, alimentos, agua y refugio, dijo Harris.

Según FEMA, hasta el 4 de octubre la administración de Biden había proporcionado más de $45 millones "en financiación flexible y por adelantado" a los sobrevivientes del huracán Helene. La agencia dijo que ha proporcionado más de 11.5 millones de alimentos, 12.6 millones de litros de agua, 150 generadores y 400,000 lonas a la región afectada.

La Casa Blanca indicó en una hoja informativa del 2 de octubre que FEMA pagó más de $1 millón a más de 1,400 hogares de Carolina del Norte. Esto se hizo en 24 horas mediante el programa de Asistencia para Necesidades Graves. La Casa Blanca también describió otras medidas tomadas para ayudar a las comunidades afectadas. Entre ellas:

Despliegue de 1,000 soldados para el reparto de alimentos, agua y otros productos básicos.

Declaración de emergencias de salud pública en Carolina del Sur, Tennessee, Florida, Georgia y Carolina del Norte.

Suministro de 50 sistemas de satélite Starlink y 65 teléfonos para facilitar las comunicaciones.

Declaración de desastre mayor en Georgia y Virginia, además de Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Esto permite a los residentes de 41 condados de Georgia y seis de Virginia solicitar la ayuda de FEMA.

Calificamos la afirmación de que Harris dijo que sólo ofrece $750 a las víctimas del huracán Helene como Falsa.