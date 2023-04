FBI advierte sobre estaciones públicas para cargar teléfonos

Todas las estaciones de carga no representarían el peligro del que advierte el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), pues algunas suelen ser completamente segura. Aunque para la mayoría de las personas la respuesta es simple si su teléfono está descargado lo que debe hacer de inmediato es buscar una estación de carga.

El FBI desde su oficina de campo en Denver hace un llamado en Twitter: “Evite usar estaciones públicas de carga para teléfonos, ubicadas en lugares como aeropuertos, hoteles o centros comerciales.”

Salvi Pascual, CEO de la aplicación “Apretaste!”, considera que lo que comenta el gobierno de no utilizar cargadores públicos es una precaución aceptada. Por el mismo cable que le entra corriente al teléfono, le entra señal, y obviamente eso siempre ha sido el riesgo de sacar o entrar información hacia el teléfono cuando está cargando.

Y eso puede incluir datos sensibles como información bancaria, contraseñas, nombres de usuario y acceso a redes sociales.

"Podría descargarse un virus o controlar el teléfono, y si no tiene alguna protección, pues conectarse y descargar datos, advierte Pascual.

Pero no todas las estaciones de cargas son creadas iguales, algunas en la que usted puede usar su cargador y también el cable de su teléfono serían seguras.

Entonces, ¿cuáles serían esas estaciones de carga que representan un riesgo para su teléfono celular y para sus datos? Serían esas estaciones de carga que le ofrecen un cable para conectar directamente al teléfono, en las que proveedores de dudosa procedencia o personas inescrupulosas podrían haber instalado un software espía, así que al conectar el cable "estarías autorizando la transmisión de datos de tu teléfono a esa estación de carga".

"Si en el momento en el que conecto el cable, me pregunta algo con un mensaje de autorización, entonces sí que tendría más precaución y quizás no lo haría. Pero si no me sale ningún tipo de mensaje de esa tipo, sí que lo haría", confiesa Saúl Pena, un viajero que no parece sentirse alarmado ante el anuncio del FBI.

"Ya sea que te ofrezcan el cable, o el puerto, la pregunta es ¿a qué está conectado el otro lado del cable, a qué está conectado el otro lado del puerto? Si el otro lado del cable va directamente a la red eléctrica, no hay ningún problema", explica Pascual, CEO de la aplicación “Apretaste!”.

Y ante la duda, una precaución: utilizar cargadores y cables propios, o también estas baterías de reserva conocidas como “Power Bank”.

Y recuerda, si en una estación de carga, usted puede conectar su propio cargador, con su cable, entonces sería una estación segura. El FBI también hace el llamado sobre utilizar redes Wi-Fi de uso público, en las cuales usted tiene que utilizar su correo electrónico.