Familiares y amigos despiden al joven que murió tras persecución policial

Familiares, amigos y conocidos de Christopher Walls honraron la memoria del joven de 16 años que perdió la vida en una persecución policial el pasado lunes.

"Cuando yo escuché lo que pasó no lo podía creer … Tú nunca sabes cuando vas a perder a un ser querido. Y es muy impactante. De todas las personas, nunca esperaba que le fuera a suceder algo a Christ".

Destiney Yearby, amiga del joven fallecido lo describió así: "El era agradable, era amable, nunca se metía con nadie, simplemente era él".

Según los investigadores, el joven secuestró a una persona en la ciudad de Hollywood y huyó en el carro de la víctima, un alfa romeo del 2018. Oficiales del Departamento policial de Hollywood comenzaron a perseguirlo, con apoyo de la unidad aérea de la policía de Miami Dade.

La persecución continuó por varios minutos, hasta que justo en la intersección de la avenida 27 del noroeste y la calle 62, el vehículo se estrelló contra una columna del metrorail.

Un testigo que vio lo ocurrido cuenta: "El tenía sus manos en alto, y lo pusieron en el carro de la policía, pero cuando llegó la ambulancia él se veía débil, por la forma en la que el carro quedó se veía fatal".

Christopher perdió el conocimiento mientras la policía realizaba su investigación en la escena. El cuerpo de Bomberos de Miami-Dade transportó al adolescente al Hospital de Hialeah, donde fue declarado fallecido.

"Era muy gracioso, nunca se metía con nadie. No entiendo lo que sucedió, pero Chris no es así. Eso no está supuesto a pasarle a él, tenía un futuro brillante. El era un bebé, era mi bebé".

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida está investigando el caso en estos momentos.