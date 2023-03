Familiares consternados piden ayuda tras el asesinato de un padre en las afueras de su edificio

El caso no deja de conmover a una humilde familia de la comunidad cubana en Miami que tras perder a su hijo piden ayuda para enfrentar los gastos fúnebres y poder ofrecer algún respaldo a un pequeño de meses que quedó huérfano.

Los familiares del joven procedente de la provincia de Pinar del Rio a esta hora se preguntan porque un desconocido mató al azar a su querido justo cuando llegaba a su casa.

“Pobrecito mi niño que era del trabajo pa’ la casa, nunca en la vida tuvo problema aquí”, dice Berta Marino, la madre de Jean Gutiérrez, un hombre de 38 años que fue asesinado a tiros la noche del jueves justo cuando llegaba de su trabajo.

El presunto responsable fue Donovan Adrian Watson, un vecino de 25 años, quien tras parapetarse en su apartamento y enfrentarse a tiros a los oficiales terminó siendo abatido por las autoridades en la madrugada del viernes.

Todo habría sucedido en un complejo de apartamentos ubicado en el 19851 del suroeste de Miami-Dade, a la altura de la avenida 114.

“Supuestamente dicen ellos que tenía problemas mentales, yo no lo sé … yo sé que me lo mataron. Me lo mató”, apunta Berta Marino, la madre del joven asesinado.

La víctima, según su madre, era una persona con autismo. “Con todo y eso siempre quizo trabajar y nunca quizo que yo lo deshabilitara en este país. ‘No mami yo quiero trabajar, yo quiero trabajar’”, cuenta la madre que era todo lo que pedía su hijo.

“Nunca tuvo problema para nada y el lo único que se dedicaba era a caminar por el pasillo hablando con la mujer de Cuba”, quien ahora queda viuda y con un pequeño de 4 meses de nacido que no volverá a ver a su papa.

“Yo adoraba a mi esposo, lo adoraba. Él estaba loco porque le llegara el pasaporte para venir, para poderme llevarme con él para allá para estar juntos”, cuenta desde Cuba, la esposa de la víctima.

Pablo Gutiérrez Chili, el padre de la víctima, apunta: “allá si no hay nada. Si alguien se quiere condoler y hacer esa ayuda yo se la acepto con mucho amor y mucho corazón muchas gracias”.

Dice mientras recalca que cualquier ayuda que la comunidad pueda realizar será bienvenida pues ahora la familia enfrenta gastos inesperados tras la muerte de su hijo que deja además a un recién nacido huérfano en Cuba.