Familia hispana queda desamparada al perderlo todo tras las inundaciones

Una familia hispana queda a la intemperie y desamparada en medio de las fuertes lluvias.

“Perdimos todo, todo lo teníamos en el carro todo lo perdimos”, dice Kevin Barrios.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Debajo de los rieles del tren se ha estado resguardando la familia, tras perder la última posesión que les quedaba; su carro, en las inundaciones por las fuertes lluvias.

“Teníamos 3 días de estar en la calle durmiendo en el carro”, dice Barrios. “El carro se me quedó, se apagó, no podía salir, el niño llorando tuve que sacar al niño”, agrega.

Pamela Urraco, esposa de Barrios y madre de los niños, dice: “es duro, es difícil, cuando me llamó, venía saliendo del trabajo y me quebré me puse a llorar”.

Tras su duro testimonio, junto a sus dos hijos de uno y siete años, Barrios dice: “hemos quedado desamparados. Desgraciadamente lo que nos ha pasado ha sido una catástrofe, nos ha llovido sobre mojado, perdimos la casa, el carro, gracias a Dios ella tiene trabajo”.

La organización Homeless trust les ha dado un rayo de sol en medio de la tormenta. El presidente de la organización en Miami Dade, Ron Book, dice: “no vamos a dejar a una familia en la calle viviendo en un carro, los vamos a llevar de manera alternativa y temporal a un hotel, mientras vemos de que otra manera les podemos ayudar”.

“Es difícil, imagínese, yo trabajando y desconcentrada porque no tenemos donde quedarnos, sin nada, ayer nos quedamos sin nada, vamos a estar en la lucha”, dice Urraco.

“Perdimos la ropa, una computadora, todo lo que teníamos lo teníamos en el carro”, dice Barrios.

Y aunque Homeless Trust les ha brindado un hotel, la familia está necesitada de ropa y alimentos, mientras superan esta crisis.