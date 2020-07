Familia de Hialeah busca regresar a paciente con cáncer varada hace 4 meses en Cuba

Una familia en Hialeah está desesperada y han tocado todas las puertas pero ya no hallan que hacer, pues las 90 millas que les separan de Cuba se volvieron infinitas para una paciente de cáncer que quedó atrapada en la isla por el cierre de la pandemia.

Según su esposo, la mujer fue operada de cáncer en un seno y además es hipertensa, fue por 15 días a Cuba y lleva 4 meses de estar allí.

“Necesito el tratamiento, se me agotó. Tengo un cateter y tengo que destupírmelo cada 2 meses y mira que tiempo tengo. Me tiene muy nerviosa”, explica la mujer.

“Está en un estado depresivo muy desesperada por poder regresar y seguir su tratamiento, ya he ido dos veces a la embajada y lo que me dijeron es que llenara un formulario para ver como me podía ir en los vuelos humanitarios y no me dan respuesta", explica la paciente varada en la isla.

Ella dice que su vida corre peligro, y su familia en Hialeah se siente impotente. Cuba se aisló y cerró todas sus fronteras el 24 de marzo y desde entonces solo unos pocos vuelos humanitarios se han establecido.

“Realmente yo no me siento bien, ya que pienso mucho en mi señora. Ella tenía pasaje de regreso para Miami el día 26 de marzo, vino hasta La Hababa y le dijeron que no”, explica su esposo.

La embajada de Estados Unidos en la isla ha gestionado varios vuelos humanitarios hacia Miami priorizando a ciudadanos estadounidenses.

“Ella es residente de este país, tenemos 5 años de haber llegado a este país, por lo que les pido ayuda a la embajada de EEUU, a ver de que forma me pueden mandar en esos vuelos humanitarios”.

La entidad diplomática dijo que: “Continuará explorando opciones para la repatriación de los ciudadanos estadounidenses que no viajen en este vuelo pero que deseen regresar a casa. Sin embargo, no hay vuelos chárter adicionales programados en este momento”.

Todo esto mientras late la incertidumbre sobre cuándo permitirá el régimen la salida de los residentes cubanos. Otra restricción es que no permiten la salida de los residentes en Cuba.