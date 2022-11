Familia cubana pide visa humanitaria para niño con leucemia

Contra reloj, Yudith agota cada recurso posible que le permita salvar la vida de su hijo José Camilo, de 11 años.

“Yo a veces me siento cansado porque el tratamiento me debilita”, dice José Camilo.

El menor fue diagnosticado con una leucemia linfoide aguda, hace 2 años.

El menor vive en Cuba y desde su diagnóstico ha sido tratado en el Instituto de Hematología e Inmunología de la capital habanera, donde los recursos médicos, ya no son suficientes.

Jesús Cateura, papá de niño cubano con leucemia, dice: “hemos estado 6 veces en terapia intensiva….aquí no están las condiciones, no hay medicamentos”.

Pero si existe en Miami, el Dr Guillermo De Ángulo, oncólogo del Hospital Nicklaus Children, quien ya dio su consentimiento para recibir y tratar al menor, asegura que cada minuto de espera, pone en peligro su vida.

El Dr. Guillermo de Angulo, especialista en hematología y oncología, dice: “el riesgo que tiene el es morir por infección, es morir por un desangrado por las plaquetas porque le bajan a cero si no lo transfunden. Cada día que no recibe tratamiento es un día perdido un día realmente que la muerte le va a llegar si el no llega aquí”.

El trámite legal requiere de visa humanitaria expedita y según la abogada al frente del caso, ya fue solicitada y está en proceso de aprobación desde finales del mes de octubre.

Zulimary Maymi, abogada de inmigración, dice: “ya a este punto lo que estamos es esperando por los adjudicadores, en el caso de José Camilo nos enviaron una solicitud de documentos adicionales para tener más detalles de la enfermedad, y se le proveyeron inmediatamente”.

Pero el promedio de espera para procesar este tipo de casos, según la abogada, es de entre 90 a 120 días.

Pero la familia de José Camilo asegura que, en la espera, podría perder la vida.