Familia a punto de ser desalojada en La Pequeña Habana

Una familia nicaragüense está a punto de quedar en la calle ya que la dueña del apartamento en que viven en La Pequeña Habana amenaza con desalojarlos, luego de que ellos pidieron que reparara una filtración de aguas residuales.

"Me duele al pensar que voy a ir con mis hijos a dormir a no sé dónde. Es real, no sé qué hacer, no sé para dónde agarrar", asegura María Fuentes.

María dice que tras la filtración de aguas residuales en su apartamento en La Pequeña Habana se desencadenó una discusión con la dueña del apartamento, que ahora les está pidiendo que desalojen su hogar.

El esposa de María, Miguel Ángel Salas, dice que se ha estado filtrando agua de un baño en el segundo piso desde hace cuatro meses y que, ante el reclamo, la dueña les dijo hace 15 días que tienen que irse.

"Soy puntual con mi renta y nunca he quedado debiendo, nunca quedo mal", dijo Salas.

La familia dice que ha buscado rentar otro lugar desde entonces, pero no han podido encontrar ningún cuarto por lo que pagan aquí que son $1,200 mensuales.

Fuera de cámara, Telemundo 51 habló con la dueña del apartamento que dijo que está dispuesta a negociar con esta familia.