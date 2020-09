Expolicía de Miami dice haber grabado a sargento de asuntos internos ofreciendo acuerdo informal

Un ex policía de Miami, que asegura que fue víctima de represalias dentro del departamento de policía por testificar en contra de un sargento corrupto, dice que tiene grabado el audio de un encuentro que tuvo con un sargento de asuntos internos cuando este supuestamente lo cito en un estacionamiento de un centro comercial para proponerle un acuerdo informal. El sargento que señala es ahora Mayor del departamento y su supervisor era el actual jefe de policías.

El departamento de policía no quiso darnos declaraciones acerca de la grabación, pero según el expolicía Luis Valdés, se hizo cuando el Mayor Umset Ramos era sargento de asuntos internos de la policía en el 2014.

Meses antes, Valdés y otros tres oficiales habían ayudado al FBI a investigar a su sargento Raul Iglesias por corrupción. “Siempre había dinero que cada vez que lo contábamos faltaba después que él lo entregaba,” dice Valdés, agregando que Iglesias le había pedido que le colocara drogas a un sujeto que no tenía y el se negó.

Luego que Iglesias fue enviado a la cárcel, Valdés dice que algunos colegas dejaron de responder cuando el pedía asistencia en una llamada. “Se demoraban en llegar o no llegaban. Nos pusieron notas en el carro y en el buzón de nosotros en la estación. Llamándonos ratas”, cuenta Valdés.

Cuando ese juicio termino, Valdés dice que el abogado de Iglesias les envió una carta a asuntos internos acusando a Valdés y los otros tres oficiales que testificaron en contra de su cliente de mentir en otro caso. Valdés dice que el fin era desacreditarlos como testigos y “poder apelar” el caso de Iglesias.

Fue en ese momento que el entonces mayor de asuntos internos y actual jefe de la policía Jorge Colina asigno a Ramos a investigar a Valdés y los otros policías. Durante ese proceso Valdés dice que Ramos lo cito en el estacionamiento de un centro comercial en la 54 calle y 12 avenida del noroeste de Miami para hablar. “Eso no es normal. Cada vez que nos llaman para algo tienen que llamarnos para asuntos internos, tienen que grabar video y audio de lo que estamos hablando”, dice Valdés.

La ley estatal dice que cuando un oficial está siendo investigado “La interrogación se llevará a cabo en la oficina del comando del oficial investigador o en la oficina del precinto local”.

Valdés dice que decidió grabar ese encuentro por temor y en la grabación se escucha a quien Valdés dice es Umset Ramos diciéndole que no investigaría su caso si los cuatro aceptan un acuerdo. En la grabación se escucha una voz que Valdés identifica como la de Ramos diciendo “Va a ser un regaño y como 40 horas”. Valdés dice que la oferta era 40 horas de suspensión y cuando le preguntamos porque no la acepto, respondió, “Porque yo no hice nada malo; yo no voy a firmar algo que no hice”.

En la grabación, la voz identificada por Valdés como la de Ramos dice “Dices que no voy a encontrar nada malo…Si miras lo suficientemente profundo en el trabajo policial, encontrarás algo, créeme”.

Valdés no acepto el acuerdo, fue despedido y cuando intento recuperar su trabajo mediante un proceso de arbitraje, dice que el sindicato le dio la espalda y perdió. En una demanda que interpuso en contra de la ciudad busca que un juez desestime ese arbitraje por la manera en la que se manejó su caso. La ciudad ha pedido que se desestime la demanda diciendo que él ya tuvo la oportunidad de dar a conocer todos estos hechos durante su arbitraje y no puede pedir otro.