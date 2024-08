Exclusiva: embajador de EEUU en la OEA habla de la situación en Venezuela

En un escenario político cada vez más complejo, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha reiterado su disposición a avanzar en una negociación con el régimen de Nicolás Maduro.

Según declaraciones recientes, Machado estaría dispuesta a considerar garantías, salvoconductos e incentivos con el objetivo de facilitar una transición democrática en Venezuela. Este enfoque surge en un momento crítico para el país, donde el diálogo se perfila como una herramienta crucial para resolver la profunda crisis política y social.

Durante una exclusiva entrevista, con Gloria Ordaz, Frank Mora, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó que su país no está involucrado directamente en las negociaciones con el gobierno de Maduro. Aunque expresó escepticismo sobre los resultados de este diálogo, subrayó que es necesario darle una oportunidad al proceso. "Tenemos nuestras dudas, pero hay que darle la oportunidad al diálogo", manifestó Mora.

La situación actual plantea un escenario de negociación en el que México, Brasil y Colombia están jugando roles fundamentales. Sin embargo, Mora enfatizó que cualquier acuerdo alcanzado con Maduro debe contar con el aval de María Corina Machado y la oposición venezolana.

Esta condición refleja la importancia de una solución consensuada que incluya a todas las partes involucradas en el conflicto venezolano.

En una reciente conferencia en Miami, Luis Almagro, secretario general de la OEA, hizo un llamado a no olvidar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. "No se puede sacrificar la justicia en el altar de una negociación", declaró Almagro, quien insistió en que Maduro debe ser llevado ante la Corte Penal Internacional. Sus palabras subrayan la necesidad de que cualquier proceso de diálogo contemple la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela.

Mora reconoció que un acuerdo que incluya la posibilidad de una transición democrática sería un avance significativo. Sin embargo, advirtió que si la oposición, liderada por Machado, rechaza el acuerdo, este no tendría validez. "No es un acuerdo si no cuenta con el respaldo de la oposición", afirmó el embajador.

La postura de Estados Unidos en este proceso ha sido clara: reconocer el resultado electoral y avanzar hacia un proceso democrático inclusivo en Venezuela. Sin embargo, Mora evitó referirse directamente a Edmundo González Urrutia como "presidente electo", aunque reconocen su triunfo en las elecciones, subrayando la necesidad de respetar los procesos legales y democráticos internacionales.

Las negociaciones en Venezuela se encuentran en un punto delicado, donde la disposición de las partes a dialogar es clave para avanzar hacia una solución pacífica. María Corina Machado, con su apertura a considerar garantías, juega un papel central en este proceso, mientras que la comunidad internacional, representada por figuras como Frank Mora y Luis Almagro, observa con atención y establece las condiciones necesarias para que este diálogo tenga éxito.

La justicia, según Almagro, no debe ser sacrificada en el camino, y cualquier acuerdo deberá garantizar una transición democrática que responda a las demandas del pueblo venezolano.