Habla esposa del cubano detenido por ICE que llevaba 10 años en EEUU

Rompe el silencio la esposa de un hombre de origen cubano que fue detenido afuera de su casa al parecer por agentes federales desde el 20 de marzo y no ha sido liberado. El hombre llevaba más de 10 años viviendo en Estados Unidos y durante ese tiempo había tratado de arreglar su estatus migratorio.

La cámara de seguridad de su propia casa grabó el momento cuando el esposo de Vilma fue detenido. Ella se encontraba adentro y luego los agentes del FBI le dijeron que contactara a un abogado pero no podían decirle porque lo habían detenido.

“Él no tiene ningún delito ni allá ni aquí”, explica Vilma, la esposa de Eduardo Núñez González, a quien conoció hace 30 años y con quien ha formado una familia, con nietos y un próspero negocio

El pasado 20 de marzo justo cuando salía afuera de su casa al depósito de basura, “había un carro afuera esperándolo, lo detuvieron afuera, se consta en el vídeo que lo detuvieron contra sí, no lo tiraron pero lo detuvieron bruscamente”, alega Vilma.

“Vestidos con las siglas que decía FBI, me tocaron la puerta a las 7:30 de la mañana y me explica que mi esposo está detenido porque tenía una orden y le digo: ‘por qué, no es de inmigración””, relata Vilma, quien ahora teme que su esposo sea deportado.

Ambos son cubanos, pero llegaron a este país hace 10 años procedentes de España. Gracias a la ley de Ajuste Cubano ella pudo convertirse en ciudadana americana, pero él no tuvo la misma suerte.

“Las mismas circunstancias que tiene él, las tengo yo y yo soy ciudadana americana”, reconoce Vilma, quien cuenta que a “él la primera vez se demoraron 7 años para contestarle, primero se perdió el expediente, lo mandaron para otro sitio, fue a la entrevista y no apareció el expediente, le pasaron muchas cosas”.

Su esposa alega que el año pasado volvieron a presentar el caso pero su esposo solo ha cometido violaciones de tránsito, algo que Telemundo 51 verificó.

“En mayo del 2024 le piden que actualice los documentos, que se han caducado, y una serie, una lista y nos piden un ticket de tráfico que el había tenido en el 2017 en Naples, un ticket de tráfico”, remarca Vilma. “Lo único que ha hecho es como todos excederse en la velocidad de su carro y le pusieron un ticket y lo pagamos”.

Vilma alega que aún no han recibido respuesta, dice estar preocupada por su esposo. Ya que vio imágenes de las supuestas condiciones en que se encuentran las personas en el centro de detención de Krome a donde primero fue trasladado su esposo. “Sencillamente estoy alarmada porque mi esposo no es el único que está así. Allí hay gente enferma”.

Cinco días después de su detención fue transportado al centro de transición de Broward pero Vilma alega que aún desconoce los cargos en contra de su esposo.

La abogada Katie Blankenship, reconoce que “estamos viendo a personas detenidas solo por una violación de tráfico y a otros que no han tenido ninguna interacción con un agente”.

Blankenship agregó que el centro de Krome está sobrepoblado, las personas duermen en el piso, están en espacios pequeños, y sin baño, es una violación de los derechos humanos.

Vilma espera que las más de 400 firmas que ha recibido en apoyo a su esposo a través de una petición puedan ayudar en su caso, -que según nos dice- fue trasladado a otro centro de detención esta tarde.