Exclusiva: Candidata Demócrata a Comisión de Agricultura busca apoyo

Los demócratas escogieron en la primaria a Naomi Blemur, una pastora haitiana para lanzarla en búsqueda del cargo de Comisionada de Agricultura contra un poderoso republicano en las elecciones de noviembre.

Tiene porte, es elegante y refinada.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Es una joven empresaria de origen haitiano que aprende español. Es ministra. Se impuso ante dos adversarios en la elección primaria.

Marilys Llanos la entrevistó en exclusiva y asegura que le alegró poder entrevistarla.

Naomi Esther Blemur hoy es la candidata oficial del Partido Demócrata, que se enfrentará en las urnas el próximo 8 de noviembre al candidato republicano Wilton Simpson. Simpson cuenta con el respaldo total de su partido y miles para campaña.

Naomi me ha dicho está navegando sola. No recibe el apoyo de su partido, y no tiene ayuda económica para pelear contra su rival republicano.

Está en contra del aborto, y dice que en el Partido Demócrata no todos piensan igual.

Ella es una pastora y asegura que es una mujer de fe, que el ministerio es un llamado y la política otro.

Obtuvo 700 mil votos en las primarias demócratas y ahora dice que necesita el apoyo total de su partido.