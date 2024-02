Ex miembro de Junta Escolar de Miami-Dade se declara no culpable de uso indebido de fondos públicos

Lubby Navarro, ex miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade acusada de usar $100,000 de fondos del distrito para gastos personales, compareció el viernes en corte para declararse no culpable de los cargos en su contra.

A Navarro le presentaron formalmente los cargos de fraude organizado y robo en gran cuantía durante la breve audiencia del viernes en la mañana.

Navarro, quien representó al Distrito 7 y llegó a ser vicepresidenta de la Junta, fue arrestada el mes pasado y permanece bajo arresto domiciliario.

Había cierta preocupación entre los fiscales sobre el origen del dinero que Navarro uso para pagar su fianza, pero en el audiencia del viernes la fiscalía dijo que había recibido la documentación necesaria y que estaba satisfecha.

El abogado de Navarro, Benedict Kuehne, pidió un juicio con jurado y dijo que confía en que su clienta será absuelta.



Según la fiscalía, Navarro gastó más de $100,000 en compras personales no autorizadas con las tarjetas de crédito emitidas por el distrito escolar, antes de renunciar a su cargo.

De acuerdo con la acusación, gastó más de $92,000 en tiendas como Walmart, Office Depot, Brandsmart y otras en aparatos electrodomésticos, artículos para el hogar, muebles, comida y tarjetas de regalo.

Navarro también gastó más de $9,000 also spent more than $9,000 en compras no autorizadas relacionadas con viajes, incluyendo boletos aéreos, hoteles, rentas de autos y comidas, señala la fiscalía.

La próxima audiencia de Navarro en corte está programada para abril próximo.