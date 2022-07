Evalúan aumentar la seguridad en Miami Lakes

La decisión fue unánime, y esto significa que para la ciudad es que la prioridad de gasto del presupuesto estará enfocada en la seguridad, lo más probable, según nos dice el alcalde, es que sea para contratar más oficiales de la policía.

La seguridad, e un tema que en las últimas semanas preocupa a los residentes de Miami Lakes.

Francisco Ojeda, residente de Miami Lakes dice: “En mi área donde vivo ha habido un incremento de robos, especialmente en la noche”.

Francisco Ojeda tiene 22 años viviendo en esta ciudad y dice que nunca había presenciado tantos actos delictivos como ahora, él mismo fue víctima.

Francisco Ojeda, Residente de Miami Lakes dice: “El otro día en mi cuadra me robaron y cuando llego a la esquina está el policía a 10 cuadras en su patrulla sentado porque no puede estar dando vuelta por todos lados. La policía cuando llega, llega a tomar el reporte y yo creo que es vital que vengan no después del crimen”.

Por esa razón, la comisión está tomando cartas en el asunto esta noche, aprobando unánimemente enfocar el presupuesto disponible para mejorar los recursos de la policía, contratar más oficiales o proveer más fondos para tiempo extra.

Manny Cid, alcalde de Miami Lakes dice: “Dos por la tarde y dos por la noche, porque ahora si no puede llegar siempre va a ver una persona patrullando uno, dos, tres, cuatro. Y si hay una llamada va a ver suficiente oficiales”.

Según el alcalde Manny Cid, la ciudad hoy no tiene un requisito de personal mínimo para la uniformada. Por turno a veces son solo 3 policías patrullando para una localidad de al menos 35,000 personas.

Manny Cid, alcalde de Miami Lakes: “La última vez que añadimos oficiales a nuestro departamento era cuando la comunidad Satory se hizo, pero ahora va a ver, 4, 5 nuevos lugares nuevos y necesitamos los oficiales ahora mismo”.

Recientemente Satory es una de las comunidades impactadas por crímenes de oportunidad. Según las autoridades, el domingo hubo dos vehículos donde las pertenencias en su interior fueron robadas. Los residentes aseguran que fueron miles de dólares en artículos de valor.

La policía hoy también anunció la implementación de un sistema de cámaras de vigilancia que notificará a los patrulleros de crímenes. Sin embargo, los ciudadanos piden soluciones prontas.

Francisco Ojeda, Residente de Miami Lakes: “Que pongan mas presencia policial… si quieren hablar de 25 millones para un parque para incrementar el nightlive de Miami, y eso va mano en mano con la presencia policial. No puedes traer más gentes sin no cuentas con el apoyo de la policía”.

Ahora lo que sigue es crear un plan, y decidir si serán 4 policías contratados o si aumentará el presupuesto para pagarle tiempo extra a los oficiales. Lo cierto es que hay una necesidad y la ciudad lo quiere resolver en los próximos meses.