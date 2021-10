Evacúan edificio en Hollywood por problemas con tubería de alcantarillado

Parte de un complejo de apartamentos en Hollywood será evacuado este lunes debido a problemas con la tubería de de la propiedad, la situación ha dejado a decenas de familias sin hogar para las próximas semanas y sin aun saber cuándo pueden volver por sus pertenencias.



Los problemas con la tubería de alcantarillado en el condominio The Waterway afectan al menos a 15 apartamentos los que tendrán que ser evacuados en menos de 24 horas. Algunas de esas unidades tienen ya una notificación de evacuación anaranjada puesta en las ventanas. A pocas horas de ser evacuados los residentes del lugar dicen estar atados de manos.

“Dicen que es trabajo de plomería, que están estancadas las aguas, que hay aguas sucias en la parte de abajo especialmente pero realmente no sabemos si esa es la versión correcta”, precisa Glenda Barrios, quien es una de las personas afectadas.

Según funcionarios de la ciudad, hay una obstrucción en el alcantarillado del complejo, aparentemente, la línea se está hundiendo, lo que provoca una curva en la tubería que a su vez hace que los desechos sólidos y las aguas residuales retrocedan hacia varias de las unidades de la planta baja del edificio.

“El problema es grave porque no nos han comentado nada, no nos dicen nada, no recibimos apoyo de nadie ni de los dueños de apartamentos”, advierte Barrios, quien asegura que la administración no les ha entregado mucha información y solo una fecha de evacuación para este mismo lunes, que afectaría a por lo menos 15 unidades.

Se espera que las reparaciones demoren de 3 a 4 semanas, pero muchos aseguran no tener a donde ir y temen que este período de tiempo se extienda.

“Nos están mandando a desalojar, deben ubicarnos en algún lado porque para eso estamos viviendo y pagamos renta y hay muchos dueños que no saben que esta pasando”, pide la vecina. “No solo la ciudad, la gente de acá, el condominio, la asociación que nos digan exactamente lo que está pasando, que tomen acción inmediata porque yo trabajo y no podemos estar así, desubicados”

Estas personas tienen hasta las 9 de la mañana de este lunes para evacuar sus apartamentos. Nosotros intentamos comunicarnos con la oficina de la administración de esta propiedad para hablar sobre esta situación, pero aún no recibimos una respuesta.