Estudiantes universitarios de Florida marchan contra propuestas de DeSantis

Cientos de estudiantes universitarios en todo el estado marcharon en contra de las propuestas de educación del gobernador Ron DeSantis que, según ellos, discriminan en contra de los estudiantes de la comunidad LGTBQ.

Estudiantes alzaron sus voces en contra de las políticas de educación del gobernador.

A FIU, asistieron estudiantes de otras instituciones, como miami dade college. Para participar en una marcha estatal llamada "cant ban us" que en español sería no nos pueden prohibir.

El gobernador hoy en conferencia de prensa aseguró que aprender sobre la historia, por ejemplo, de la esclavitud es un requisito en el estado.

Sin embargo, los estudiantes aseguran que DeSantis tiene la intención de prohibir que las universidades estatales utilicen fondos para apoyar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

Los alumnos, además, consideran que su privacidad se ha comprometido, ya que el mes pasado el estado solicitó información sobre estudiantes que recibían tratamientos de reafirmación de sexo en las universidades. En resumen, FIU respondió que no provee ese tipo de tratamiento.

En total serían 12 universidades las que recibieron esta solicitud. Los estudiantes en FIU, esperaban reunirse con miembros de la junta de la universidad para comunicarles directamente sus opiniones.