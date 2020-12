Estos son los lugares que estarán abiertos en Nochebuena y Navidad

Durante estos próximos días feriados varios son los lugares que cerrarán sus puertas o cambiarán sus horarios habituales. Aquí te mostramos lo que estará abierto en Nochebuena y en el día de Navidad.

MERCADOS

Publix: Todas las tiendas y farmacias cierran a las 7 p.m. en Nochebuena y permanecerán cerrados el día de Navidad.

Winn-Dixie / Fresco y Mas: estará cerrado el día de Navidad.

Sedano's: todas las tiendas abren en Nochebuena y Navidad hasta las 6 p.m. excepto la que está ubicada en el 3925 Palm Ave. en Hialeah y en el 12175 SW y 26th St. en West Miami-Dade, que estarán abiertas hasta las 8 p.m.

Milam’s Market: cierra a las 7 p.m. en Nochebuena y permanecerá cerrado el día de Navidad.

Presidente Supermarket: Todas las tiendas abren hasta las 9:45 p.m. en Nochebuena y el día de Navidad abren desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m.

Price Choice Food Markets: las tiendas estarán abiertas el día de Navidad, pero deben llamar a la ubicación que le interese para conocer los diferentes horarios.

The Fresh Market: cerrará a las 7 p.m. en Nochebuena, y seguirá cerrado todo el día de Navidad.

Trader Joe's: todas las tiendas cierran a las 6 p.m. en Nochebuena y permanecerán cerradas el día de Navidad.

Whole Foods Market: consulta tu ubicación favorita, pero la mayoría cierran a las 7 p.m. en Nochebuena y permanecerán cerradas en Navidad.

FARMACIAS

Walgreens: las tiendas abren la víspera de Navidad y el día de Navidad. Los horarios de las ubicaciones varían, pero muchos permanecerán abiertos hasta la medianoche. La mayoría de las farmacias, sin embargo, cierran a las 5 p.m. en Nochebuena y permanecerán cerradas el día de Navidad.

CVS / Navarro: Llame al lugar que elija para conocer el horario de la tienda y la farmacia.

GRANDES TIENDAS

Walmart: las tiendas pueden variar los horarios en Nochebuena, pero es probable que cierren a las 6 p.m. y permanezcan cerradas el día de Navidad.

Target: es posible que en Nochebuena cierren entre las 7 y las 8 p.m. y continúen cerradas el día de Navidad.

Costco: la mayoría de las tiendas cerrarán a las 5 p.m. en Nochebuena y seguirán cerradas el día de Navidad.

BJ's Wholesale: la mayoría de las tiendas cerrarán a las 6 p.m. en Nochebuena y no abrirán durante Navidad.

CENTROS COMERCIALES

Aventura Mall: solo abre en Nochebuena hasta las 6 p.m. y permanece cerrado el día de Navidad.

Brickell City Center: estará abierto hasta las 6 p.m. en Nochebuena, pero no abrirá el día de Navidad, excepto los cines y algunos restaurantes.

Coral Square Mall: Abierto hasta las 6 p.m. en Nochebuena, y estará cerrado el día de Navidad.

Dadeland Mall: Abierto hasta las 6 p.m. en Nochebuena, pero cerrado el día de Navidad.

Dolphin Mall: Abierto hasta las 6 p.m. durante Nochebuena y cerrado el día de Navidad.

The Falls: Abierto hasta las 6 p.m. el día de Nochebuena y cerrado el día de Navidad.

Florida Keys Outlet Marketplace: Abierto hasta las 6 p.m. en Nochebuena, cerrado el día de Navidad.

Miami International Mall: Abierto hasta las 6 p.m.para Nochebuena, cerrado el día de Navidad.

Pembroke Lakes Mall: Abierto hasta las 6 p.m. en Nochebuena, cerrado el día de Navidad.

Sawgrass Mills: Abierto hasta las 6 p.m. durante Nochebuena, cerrado el día de Navidad.

Westfield Broward Mall: Abierto hasta las 6 p.m. en Nochebuena y cerrado el día de Navidad.

Westland Mall: Abierto hasta las 6 p.m. en Nochebuena y cerrado el día de Navidad (aunque algunos puntos de la web tienen horario habitual el día de Navidad).

TRANSPORTE PÚBLICO

Miami-Dade: El Metrobus, Metrorail y Metromover operarán en horario de domingo el día de Navidad manteniendo las medidas de protección de esta nueva normalidad en pandemia. Las oficinas administrativas estarán cerradas, pero los usuarios de STS aún pueden reservar o cancelar un viaje al 305-871-1111.

Broward: El transporte público del condado de Broward operará en horario feriados como de domingo durante Navidad, pero no habrá servicio de autobús Express o Breeze. La terminal principal de Broward en el centro de Fort Lauderdale, y la 101 NW First Ave. y Northeast Transit Center, 304 Dr. Martin Luther King Blvd. en Pompano Beach, contarán con personal de atención al cliente de 8:45 a.m. a 4:45 p.m. el día de Navidad.

Tri-Rail: el servicio funcionará como en horario feriados de fin de semana.

BASURA

Miami: No se realizarán servicios de recolección de basura, desechos voluminosos y reciclaje el día de Navidad. La recogida y los servicios se reanudarán el lunes.

Miami-Dade: para los que usan los servicios del condado, no se realizarán recolecciones de basura o reciclaje el día de Navidad. Si su recogida cae ese día, se recolectará el sábado. Para cada uno de sus municipios se pide que consulte con su ciudad, pero no debe llevarse a cabo ninguna recolección.

Fort Lauderdale: colección normal durante el día de Nochebuena, pero no así el día de Navidad. Si el viernes es el día que le toca, su basura se recogerá el próximo día normal.

Condado Broward: No se permite la recolección de basura o reciclaje el día de Navidad para quienes usan los servicios del condado. Para las especificidades de su municipio consulte directamente con su ciudad.

TRIBUNALES, ESCUELAS Y OFICINAS CONDALES

Miami-Dade: Todo estará cerrado el día de Navidad.

Broward: las oficinas, tribunales y escuelas del condado estarán cerradas en Navidad.

La línea de ayuda para personas sin hogar permanecerá abierta de 8 a.m. a 6 p.m. el día de Navidad.