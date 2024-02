Estiman que Hialeah ha recibido cerca de 80,000 cubanos en dos años: abordan el impacto en la ciudad

El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo Jr señaló que en los últimos dos años cerca de 80,000 cubanos han arribado a la ciudad y se estima que de los 420,000 migrantes que llegaron de Cuba a Estados Unidos, el 75% terminaron en el sur de la Florida.

Así lo dicen en un comunicado de prensa, donde se informa sobre el primer Foro de Inmigración que realiza Hialeah este lunes y en el que diferentes departamentos están presentes. De acuerdo con la nota de prensa, en este foro se informará cómo el funcionamiento y las tareas diarias de los funcionarios públicos ha cambiado debido al aumento de los migrantes en el área.

Los departamentos que están en este taller son el Departamento de la Policía, Bomberos, Parques y Recreación, entre otros.

Bovo señaló que gracias a esta serie de Foros de Inmigración se podrá conocer realmente el número de residentes que posee la ciudad debido a que el Censo no refleja la realidad de la ciudad y las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional no incluye a las personas que no son detectadas cuando cruzan los puertos o los que llegan por otras vías a suelo estadounidense