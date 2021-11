EN VIVO: Esteban Bovo asume el cargo de alcalde de Hialeah

El político conservador cubanoamericano Esteban Bovo asume el viernes el cargo de alcalde de Hialeah reemplazando en el cargo a Carlos Hernández, quien estuvo 10 años al frente del gobierno municipal.

Bovo, ex concejal de Hialeah, ex representante estatal y ex comisionado de Miami-Dade, obtuvo el martes una clara victoria en las elecciones locales.

Bovo logró el 59 por ciento de los votos por 22 por ciento de la ex concejal Isis García-Martínez, con lo que evitó ir a una segunda vuelta.

Los otros tres candidatos que aspiraban eran el ex alcalde Julio Martínez y los activistas comunitarios Fernando Godo y Juan Santana.

Además, también será juramentado como nuevo concejal de la ciudad el ex portavoz policial Carl Zogby, quien ganó la contienda por el Grupo 5 con el 57 por ciento de los votos.

Pero aún quedan dos asientos por decidir en el concejo municipal, ya que las contiendas por los grupos VI y VII irán a una segunda vuelta el 16 de noviembre.

La segunda vuelta por el Grupo VI será entre Angélica Pacheco y Bryan Calvo, mientras la del Grupo VII será entre Luis Rodríguez y Maylin Villalonga.