Esperó un año para recibir reembolso por crucero cancelado

Cuando comenzó la pandemia, los centros para el control de enfermedades cancelaron los viajes en cruceros de los Estados Unidos. Eso afectó a miles de pasajeros que habían pagado por sus viajes y más de un año después algunos siguen tratando de recibir reembolsos. Ese es el caso de Yanay Socorro.

Su hija cumplía los 15 años y Yanay Socorro quería celebrarlos con un crucero en familia en Julio del 2020. “Íbamos a ir cinco, mi esposo, yo, mis dos hijas y la amiga de mi hija. Compré el paquete por Bahamas Paradise Cruise Line para cinco personas. Hice un primer depósito de doscientos dólares y después hice otro de mil”, dice Yanay.

Dice que esos pagos los hizo a principios del 2020 pero luego llego la pandemia y con la ilusión de que igual podría realizar el viaje, en abril pago el saldo de $1992.50. “Sabes que todo cerró, no se pudo hacer y no estaba claro cuándo iba a terminar todo. Entonces decidimos que ya era momento de llamar y cancelar. Llamamos, cancelamos, ellos nos dijeron que en noventa días iban a hacer una devolución del monto completo”, explica Yanay.

Pero dice que eso no sucedió. “Empezaron a pasar los meses y los meses y los meses y para diciembre yo me contacté con mi banco y ellos parece que se contactaron con ellos y me devolvieron 1200 dólares”, cuenta Yanay. Pero todavía le faltaba los 1992 dólares. “Seguíamos contactando con la agencia de Bahamas Paradise y no nos daban respuesta”, dice.

Luego de esperar por más de un año, Yanay dice que contactó a Telemundo 51 Responde. Nosotros nos comunicamos con la empresa a finales de agosto y días después nos dijeron “Bahamas Paradise Cruise Line tiene un calendario de reembolsos específico en el que están trabajando. Después de revisar eso, este cliente está programado para recibir su reembolso a más tardar el 13 de septiembre”.

“Después que ustedes se comunicaron, que les mandaste el email yo creo que no pasaron 72 horas y me depositaron el dinero en la cuenta, o sea, fue increíblemente rápido”, dice Yanay. Agrega que lo único que lamenta en este proceso es haber esperado tanto para pedir ayuda. “Super contenta con ustedes de verdad, de haberlo sabido lo hubiera hecho antes. Ya sé que cuando uno tiene un problema, hay que llamar a Telemundo”, concluye.

