Escuelas públicas de Miami-Dade cambian medidas sobre cuarentena

Las escuelas públicas de Miami-Dade aún no han tomado una decisión sobre si exigir o no el uso de mascarillas en las aulas. Dijeron que en los próximos días volverán a consultar con expertos.



“El primer día de escuela es el 23 de agosto. Tenemos la oportunidad de tomar una decisión racional que eleva el bienestar y la salud de nuestros niños, nuestros maestros y los padres de familia”, expresó Alberto Carvalho, superintendente de las escuelas públicas del condado.



En lo que toman una decisión, el departamento escolar adelantó otras medidas. La mayoría no son nuevas: mascarillas en los autobuses, distanciamiento social, salas de controles de salud, limpieza y que circule el aire.



Pero hay una medida que llama la atención: cuando se detecte un caso positivo en la escuela, ya no pondrán en cuarentena a toda el aula, sino solamente a la persona infectada.



Por su parte, la junta del condado Broward ya lo anunció: las mascarillas serán obligatorias en espacios cerrados. Sin embargo, la semana pasada el gobernador de la Florida dijo que, si algún departamento escolar tomaba esa decisión, la legislatura del estado convocaría a una sesión especial.



Según el comunicado de la oficina del gobernador: "los datos indican que los niños enfrentan un riesgo extremadamente bajo… Muchos, especialmente aquellos con necesidades especiales, tienen dificultades para aprender con las máscaras".

