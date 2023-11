Escuelas de Miami-Dade lanzan campaña de prevención sobre el fentanilo

“Di no al fentanilo”. Con este mensaje las escuelas públicas de Miami-Dade iniciaron una campaña de concientización sobre la peligrosa droga.

Mari Tere Rojas, de la junta escolar explica de qué se trata esta iniciativa de prevención en las escuelas. “Para que nuestros padres estén al tanto de los peligros que existen con esta droga tan horrible. Vamos a tener entrenamiento en las escuelas, al grupo de los padres involucrados también”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Además de llevar a cabo programas educativos, todos los oficiales de Miami-Dade han recibido entrenamiento para encarar cualquier tipo de sobredosis.

La droga Narcan estará ahora disponible en cada escuela de Miami-Dade en caso de que sea necesaria. Los oficiales también han recibido entrenamiento para administrarla.

“Es un spray que se hecha directamente a la nariz y si no es un overdose y se le da esa droga no va a pasar nada de todas maneras. No causa ningún efecto”, explica Ivan Silva, jefe de la Policía de Escuelas Públicas de Miami-Dade.

Además, cada oficial asignado a una escuela se mantiene alerta sobre la posible venta de drogas entre estudiantes.

“Nosotros toda la información que cogemos siempre de actividades ilegales son de estudiantes y eso nos viene a nosotros por la confianza”, dijo Silva.

Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (FDA), el fentanilo es la amenaza de droga más letal en este país. Su potencia supera a la de la heroína aproximadamente 50 veces.

“Estamos muy al tanto de la situación tan horripilante que existe en EEUU, la juventud está sufriendo por el fentanilo que es una droga horrible que en segundos puede matar”, señala Rojas.