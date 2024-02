Enfrentando el resurgimiento del sarampión tras el brote en una escuela primaria de Weston

MIAMI, Florida - La preocupación se ha apoderado de la comunidad escolar de Weston, en el condado Broward, debido al resurgimiento de casos de sarampión, una enfermedad que parecía estar controlada. La escuela Manatee Bay Elementary ha registrado seis casos en pocos días, generando inquietud entre los padres. Aunque el Departamento de Salud ha ofrecido vacunas, algunos padres aún dudan en enviar a sus hijos a clases, incluso si ya están inmunizados.

La madre de una niña vacunada y alumna de Manatee Bay Elementary, María Paula Caballero, expresa su preocupación: "Tengo gemelos prematuros que aún no cumplen el año, y me preocupa que mi hija, que sí tiene todas las vacunas, sea contagiada y me traiga el virus a mis bebés."

El Departamento de Salud de Florida ha respondido implementando la vacunación contra el sarampión en la comunidad educativa de la escuela. La doctora Nisis Rodríguez, madre de dos niños en Manatee Bay Elementary, comparte su perspectiva: "Entiendo que mi responsabilidad es que los míos estén vacunados, y me preocupa exponerlos debido a que otras personas han decidido no tomar las medidas necesarias."

Los especialistas enfatizan que la vacunación es la única manera de proteger a los niños contra el sarampión. La inmunóloga pediátrica y alergista Hanadys Ale sostiene: "No hay tratamiento. El tratamiento es vacunación, protección."

La Dra. Aileen Marty, especialista en enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina de FIU, destaca la gravedad del sarampión, catalogándolo como más contagioso que el propio COVID-19: "En la infección del SARS, cada persona producía entre 2 a 4 personas infectadas. Pero si hablamos del virus que produce el sarampión, una persona puede infectar a 18 que no están vacunadas."

El sarampión puede tener consecuencias serias, afectando a 1 de cada 5 personas, como la disminución de glóbulos rojos y blancos, provocando anemia y aumentando la susceptibilidad a otras infecciones.

Ante el resurgimiento del sarampión, la comunidad científica insiste en la efectividad de la vacuna. La inmunización de los niños es crucial para mantener la inmunidad colectiva. En una actualización reciente, el superintendente de escuelas de Broward informó que el número de niños contagiados sigue en seis, y 33 estudiantes de un total de 1,067 no tienen la vacuna. Para los padres preocupados, se ofrece la opción de un período de cuarentena de 21 días para sus hijos.