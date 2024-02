En video: un hombre supuestamente robó dos veces un restaurante y apuntó con un arma a un trabajador

MIAMI BEACH, Florida - Un presunto ladrón en serie que irrumpió dos veces en un famoso restaurante italiano de Miami Beach e incluso apuntó con un arma a un empleado que intentó detenerlo fue arrestado después de que las imágenes de vigilancia llevaron a los investigadores directamente a su puerta principal, dijo la policía.

Devin Remy, de 38 años, fue arrestado el miércoles por cargos que incluyen robo a mano armada, hurto y hurto mayor, según un informe de arresto.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los presuntos crímenes ocurrieron en el Café Prima Pasta en la calle 71, conocido por su comida italiana y su clientela famosa como la estrella del fútbol Lionel Messi, cuyo enorme cartel se exhibe afuera.

Devin Remy

El primer allanamiento ocurrió después de las vacaciones, en las primeras horas de la mañana del 2 de enero, cuando Remy supuestamente entró a la fuerza en el restaurante y robó alrededor de $14,000 en efectivo, según un informe de arresto.

"Encontró un par de sobres donde teníamos el dinero, el dinero del fin de semana. Parte del dinero era para el dinero de los empleados, para los cheques de pago", dijo el propietario Fabio Palomba a NBC6.

La policía dijo que el video mostraba a Remy explorando el restaurante en un scooter eléctrico antes de regresar temprano el 11 de febrero y entrar nuevamente.

El video de vigilancia obtenido por NBC6 lo mostró rompiendo la puerta de vidrio, lanzando vidrios y escombros alrededor de la entrada.

Una vez dentro, tomó los depósitos nocturnos y se estaba yendo cuando se encontró con un empleado que estaba en la cocina preparándose para el día, según el informe.

Remy golpeó al empleado y salió corriendo por la puerta principal, pero el empleado lo siguió, según el informe.

A suspected serial burglar was arrested for allegedly breaking into a famed Italian restaurant, stealing cash, and pulling a gun on a worker. NBC6's Christian Colón reports

Las imágenes de vigilancia muestran a Remy saliendo corriendo por la puerta cargando una caja mientras el empleado lo sigue de cerca.

Los dos terminaron en un callejón cercano donde Remy apuntó con un arma al empleado y le dijo que retrocediera o le dispararía, según el informe.

El empleado se retiró y Remy huyó del área, según el informe.

"Le dieron un puñetazo. Está bien. Chocaron entre sí, y el tipo le dio un puñetazo y luego se escapó y tomó el arma", dijo Palomba.

Posteriormente, los investigadores encontraron imágenes de vigilancia que mostraban a Remy saliendo y entrando a su apartamento en Carlyle Avenue antes y después del incidente de febrero, según el informe.

Cuando la policía registró el apartamento, encontraron los mismos zapatos y pantalones utilizados en el crimen, así como el scooter, según el informe.

Los datos del teléfono celular también mostraron que el teléfono de Remy estaba en el área del restaurante en el momento del robo, según el informe.

Cuando Remy fue detenido e interrogado, admitió el crimen, pero negó haber usado un arma de fuego o haber golpeado al empleado, según el informe.

Remy fue encarcelado y se le negó la libertad bajo fianza durante una comparecencia ante el tribunal. La información del abogado no estaba disponible.

El informe señaló que Remy está en libertad condicional por múltiples robos y que su libertad condicional finalizaría el 3 de mayo.