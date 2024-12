EN VIDEO – Roban autos de lujo de vecindario del sur de la Florida

Dos autos de lujo fueron robados en los últimos días de un vecindario del condado Broward.

El robo de un Chevy Camaro, valorado en $71,000, quedó captado en cámara y su dueño nunca imaginó que los ladrones desactivarían con tanta facilidad las alarmas y hasta el sistema de localización.

"Esto pasó en segundos", dijo Jorge López, dueño del Camaro, que fue robado dentro del complejo de apartamentos Marquis Coral de Coral Springs.

“Al otro día que me levanté, que iba camino para el trabajo, me di cuenta. Vi el vidrio roto en el piso y ahi me di cuenta que mi carro había sido robado".

Los ladrones llegaron a bordo de un auto obscuro. En el video se ve que un hombre se baja del vehículo y empieza a revisar el Camaro. Los sospechosos se van pero regresan más tarde y un hombre con una sudadera amarilla rompe el cristal y se lleva el auto.

“Esta situación me ha impactado mucho, duele mucho porque uno trabaja tanto para sus cosas y alguien viene y te lo arrebata así de fácil", dijo Jorge.

Otra cámara de vigilancia muestra a los ladrones saliendo del complejo residencial y huyendo con rumbo desconocido.

Lo insólito es que la policía de Coral Springs investiga también el robo de otro vehículo de lujo en ese mismo complejo de apartamentos unos días antes.

“Es un vehículo valorado en $100,000, un Ram TRX, un auto muy costoso también de alta gama y también se robaron ese vehículo en segundos", dijo Jorge.

Los sujetos no sólo desactivaron el sistema de rastreo que tenía el vehículo sino que se llevaron varias de las pertenencias del dueño.

“Yo tenía mi laptop de trabajo, tenía mi tarjeta de crédito. Los ladrones usaron mi tarjeta de crédito para comprar en McDonalds. Me imagino que les dio hambre después de robarme el vehículo“, dijo Jorge.