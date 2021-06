En Cuba suspenden admisión de dólares en efectivo en su sistema bancario

El gobierno cubano en su espacio televisivo la Mesa Redonda, dio a conocer la suspensión de la aceptación en su sistema bancario de depósitos en dólares. Una medida que según el Banco Central de Cuba no atañe a operaciones realizadas por transferencias ni a los depósitos en efectivo de otras divisas libremente convertibles aceptadas en la isla.

Gerardo, quien vive en Cuba, dice: “A partir del 21 de este mes, cuando se van a poder depositar dólares directamente en las cuentas que venimos utilizando hace casi un año en el país.”

El Banco Central de Cuba (BCC) informó mediante una nota que para Cuba resulta cada vez más difícil encontrar instituciones bancarias o financieras internacionales dispuestas a recibir, convertir, tramitar o procesar el efectivo en moneda estadounidense.

Guennady Rodríguez, analista político:

“No es sorpresivo que esto pase sabemos que es una cadena de inflación también por el precio del efectivo en el país sobre todos los mercados informales lo que ellos también tienen claro de que esto no se trata de una penalización de la tenencia del dólar no aparecen, simplemente que usted no va a poder hacer un depósito en su cuenta en dólares estadounidenses específicamente.

En noviembre de 2019 Cuba abrió tiendas en dólares con el objetivo de recaudar divisas donde solo se puede pagar con tarjetas bancarias de moneda extranjera.

“Estamos muy afectados con esta nueva medida”, dice Gerardo.

Una vez más el régimen culpa al embargo norteamericano de la precaria situación económica que se vive en la isla.