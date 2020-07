En Cuba inician venta de productos en dólares

Afuera, largas colas controladas por la policía, dentro, los productos que desde hace meses los cubanos buscaban en los mercados de la isla, pero no los encontraban.

Daniel González, cuentapropista, dice que “Tenemos opción. Por lo menos nos están vendiendo los productos”.

Pero Guillermo Antigua dice que “no hay detergente... No hay jamón en pedazos pequeños, sino demasiado grandes”.

Son las imágenes de la apertura de las primeras tiendas para la venta de alimentos y productos de aseo, solamente en dólares.

Pero según muchos cubanos, hay de todo ahí, no para todos.

Juan, un pensionado, dice que “el que tiene familia afuera que le manda dinero, tiene dólares. El que no, no los tiene, y si no, no puede comprar aquí”.

el pago se realiza mediante una tarjeta, que se recargan en dólares desde el exterior o con monedas extranjeras dentro de Cuba.

Maylin Hurtado dice “que todo el mundo tiene la posibilidad de que le manden ni de tener la tarjeta para que le pongan el dinero de afuera”.

Por lo tanto, muy pocos podrán llenar el carrito. Tendrán que comprarlo en otro lugar.

La pregunta es: donde, cuando los únicos estantes surtidos en la isla son los de los 72 mercados, en las principales ciudades del país.

Miguel Díaz-Canel asegura que “ellos salieron a las redes a decir que van a cerrar la economía y el pueblo trabajador va a quedar totalmente desamparado. Esa es la matriz de opinión que están tratando de crear hoy en las redes sociales”.

Para economistas, se trata de un regreso a los años del período especial.