En corte subdirector de North Miami Beach arrestado por posesión de pornografía infantil

El subdirector municipal de North Miami Beach, arrestado el miércoles por cargos de posesión de pornografía infantil, compareció este jueves en corte donde le impusieron una fianza de 18,000 dólares.

David Eugene Scott, de 63 años, enfrenta 15 cargos de posesión y actuación sexual por parte de un menor, de acuerdo a la policía Miami, agencia que lidera la investigación.

La policía de Miami tiene una unidad especial que sigue este tipo de actividad criminal en contra de menores y así fue que pudieron dar con el funcionario en su casa de Miami, allí encontraron celulares con material pornográfico con niños aproximadamente de entre 3 a 10 años.

Detectives dijeron que Scott había subido 31 imágenes y videos de material de abuso sexual infantil e intentó comprar 6.000 videos y fotografías de niños en internet a través de varias plataformas de redes sociales.

Oficiales de varias agencias ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia del funcionario, donde confiscaron sus dispositivos electrónicos que contenían material sexual con niños de aproximadamente de 3 a 8 años.

El jefe de la policía de Miami, Manny Morales, dijo: “Nuestra Unidad de Víctimas Especiales de Delitos contra Niños en Internet (ICAC) llevó a cabo una investigación que condujo al arresto de un individuo que ocupa el nivel más alto de un gobierno municipal local. Esto es muy decepcionante, especialmente teniendo en cuenta su papel de confianza y el hecho de que las víctimas son niños”.

Por su parte la Fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, se refirió a la captura diciendo: “Sé que nuestra comunidad policial y mis fiscales están comprometidos a garantizar que ningún niño sufra la denigración, la explotación y el abuso que son la base de cada arresto por pornografía infantil”.

Scott comenzó a trabajar en el departamento de obras públicas de North Miami Beach en julio de 2022 y fue ascendido a subdirector municipal un año después. El administrador de la ciudad, Mario Díaz, despidió a Scott después de revisar el informe de arresto.

“Aunque no se le ha pedido a la ciudad que brinde asistencia o información, cooperaremos plenamente y agilizaremos cualquier solicitud que se le haga a North Miami Beach”, dijo el vocero de North Miami Beach.

La ciudad no quiso hacer comentarios adicionales diciendo que no les han pedido ayuda en el caso pero que están dispuestos a cooperar. De salir bajo fianza, Scott no podrá acercarse a niños, su acceso a Internet será muy limitado y deberá un usar un localizador GPS.