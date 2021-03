Empresarios demandan al condado Miami Dade por daños y perjuicios

Empresarios de bares nos dijeron que desde hace un año facturan un 60 % menos en comparación con 2019; y ahora 15 son los dueños de diferentes negocios que se unieron para demandar al condado Miami-Dade.

Son dueños de bares y clubes nocturnos de Wynwood. Y dicen estar asfixiados económicamente, pues mantener sus negocios abiertos se hace cada día más difícil.

Presentaron una demanda con el argumento de daños y perjuicios económicos provocados por la restricción impuesta a sus actividades con el toque de queda.

Giancarlo Aguilar, dueño de un bar en Wynwood, dice: “En Broward ahora mismo están abiertos hasta las 4 de la mañana y no tiene sentido porque 30 minutos al sur cerramos a las 12 de la noche, entonces no hay sentido, y el porcentaje de infecciones no ha subido”.

En las últimas horas la alcaldesa del condado le envió un memorando a los comisionados, y les dice:

"Mi prioridad son las vidas de nuestros residentes. Estamos en el capítulo final de esta pelea contra el coronavirus. No podemos bajar la guardia cuando estamos tan cerca de la meta. Ya aumentamos la vacunación para lograr una inmunidad general y dejar atrás la pandemia".

Daniella Levin Cava tiene la intención de levantar el toque de queda para el 5 de abril, si la tasa de casos positivos se mantiene en el 5.5 % durante 14 días, como ahora, o por debajo de esa cifra.

Algo más de la alcaldesa Levin Cava dijo que según el monitoreo permanente, que hace con su equipo sobre la pandemia y los datos diarios, recomendarán a la junta los protocolos y políticas necesarias por el bien común.