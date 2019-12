Juramentaron concejales de la ciudad de Hialeah

Mónica Pérez, una joven maestra que creció en Hialeah, tomó el juramento como concejal rodeada de su familia. Un triunfo a pesar de no contar con el respaldo del Alcalde de la ciudad.

Por su parte, Oscar de la Rosa, un joven abogado, hijastro del Comisionado del condado y ex concejal de Hialeah Esteban Bovo, también juró el cargo ante el Senador Federal Marco Rubio.

"Yo le doy gracias a Dios que tengo ejemplos como ellos en mi vida. Yo se lo que toma para representar esta comunidad. Y ellos se van a asegurar que yo estoy en buen camino", dijo Oscar de la Rosa.

"Ha sido un día bastante emocionante, verlo sentarse donde yo me sentaba es un orgullo para mi personalmente y el va a ser mucho mejor concejal de lo que fui yo. Viene con tremendas ideas y yo creo que el pueblo lo aceptó", refirió Bovo.

Un día después de las elecciones, varios candidatos y el mismo alcalde señalaron presuntas irregularidades en la página web del departamento de elecciones de Miami-Dade al reflejar los resultados. Por su parte, el departamento de elecciones aclara cualquier duda.

La supervisora asistente del Departamento de Elecciones, Suzy Trutie, explica que las discrepancias en la página web para algunos usuarios, era cuando trataban de cambiar el orden de los candidatos. "Para evitar cualquier tipo de confusión nosotros desactivamos esa función".

EL senador federal Marco Rubio apunta a lo critico que es esclarecer cualquier duda en el sistema electoral. "Lo que le puedo decir son dos cosas: Primero que la página web de cualquier Departamento de Elecciones no es oficial, lo que es oficial es lo que entra a través del equipo de contar. Y segundo -y una de las preocupaciones que hemos tenido- de que en una elección presidencial por ejemplo un actor extranjero pueda entrar en las computadoras y cambiar los resultados no oficiales no cambia los resultados actuales pero crea una falta de confianza".

La supervisora de elecciones dice que está trabajando con el proveedor de la página web para evitar confusiones. Por otra parte, activistas, políticos y ciudadanos de Hialeah están recogiendo firmas para impulsar un referéndum para revocar al alcalde Carlos Hernández.