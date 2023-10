Elección en la Comisión de Miami para representante del Distrito 2

La actual comisionada de Miami, Sabina Covo, representante del Distrito 2, fue elegida después que se celebró una elección especial para llenar el escaño que quedó vacante luego de que el comisionado Ken Russell renunciara para postularse para el Congreso.

Pero solo 9 meses después para mantener el cargo la comisionada deberá enfrentar a siete contrincantes que están en la misma batalla electoral por representar el codiciado distrito que incluye los vecindarios consternados de la ciudad y donde hay mucha influencia económica, votantes desde Coconut Grove hasta Morningside pronto decidirán quien los representará durante los próximos 4 años.

Hace 9 meses Sabina Covo aceptó el cargo como comisionada de Miami para el Distrito 2 después de ganar una elección especial para llenar el escaño, ahora lucha por ganarse un término de 4 años más.

"Cuándo me postulé para el especial general sabía perfectamente que me tenía que postular para la general y esa fue la promesa que yo le hice a los constituyentes y así una jornada muy intensa y continúa siendo intensa", explica la actual comisionada.

Siete candidatos estarán en la boleta y algunos ya se habían enfrentado en la elección especial, entre ellos Eddie Leal, quien era abogado general para la ciudad y que quedó en segundo lugar. "Veo la ciudad que amo, vivo y trabajo siendo plagada por problemas que requieren una persona seria para resolver", apunta Leal.

James Torres, presidente de la Alianza de Vecinos del Downtown, quedó en tercer lugar. Él no cree que los vecinos de Downtown reciben la atención que se merecen por parte del gobierno municipal. "Si es tráfico, que la ciudad que no tiene áreas verdes, servicios que no nos llegan a nosotros como comunidad del Downtown".

La actual comisionada dice estar orgullosa del trabajo que realiza para todos los sectores del diverso y extenso distrito costero. "Nosotros hemos hecho más de cuatro oficinas móviles que llevamos la administración a estos barrios en tan sólo los últimos cuatro meses o sea que estamos muy activos en la zona del Downtown y en la zona de Brickell", asevera Covo.

Las contribuciones de campaña han impactado la dinámica de esta contienda. Hasta el momento Sabina Covo cuenta con casi 175 mil dólares, seguida por Damian Pardo con 147 mil y James Torres con casi 39 mil. Eddy Leal los sigue con unos 18 mil y los demás tienen mucho menos.

Covo afirma que los fondos son necesarios para llevar su mensaje a todo el distrito además cuenta con el apoyo del partido demócrata.

"Nosotros aquí en la ciudad legislamos para ambos partidos, de hecho yo he tenido el respaldo del apoyo de los alcaldes Tomás Regalado y Xavier Suárez. Ambos han estado con parte de esa guía que yo he tenido para postularme a este trabajo", remarca Sabina Covo.

Damián Pardo, activista comunitario y banquero afirma que los fondos que ha logrado recaudar han sido estrictamente por el apoyo de los residentes, precisa que se postula por primera vez motivado por la corrupción que "es lo que me mataba yo pensé: 'podemos hacer mejor como ciudad de lo que estamos haciendo y si no cambiamos la situación con la construcción y el desarrollo que a veces se ligan vamos a seguir en lo mismo año tras año".

La elección se llevará a cabo el 7 de noviembre y dado el número de candidatos, es posible que resulte en una segunda vuelta si ningún candidato logra el 51% de los votos.

Recaudación de los candidatos para el Distrito 2:

Sabina Covo 174,655.00

Damian Pardo 147,255.00

James Torres 38,865.00

Eddy Leal 17,810.00

Christi Reeves Tasker 5,822.95

Michael Castro 5,000.00

Alicia Susan Kossick 4,000.00

Gabriela Ariana Chirinos 900.00

Fuente: Informes de Campaña de la Ciudad de Miami