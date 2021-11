El programa cubano de reunificación familiar sigue en pausa

Ángel, quien reclama a su familia en Cuba, dice:

“Cuando hay niños de por medio, uno sufre más. Ellos te extrañan. Ellos se necesitan al padre al lado, para la crianza. Hace siete años estoy lejos de ellos y cada día van creciendo y van creciendo”.

El de Ángel es uno de los 20 mil casos en un limbo tras la pausa impuesta por la administración Trump al programa cubano de parole para reunificación familiar, en septiembre de 2018, cuando se redujo el personal de la embajada en La Habana tras los llamados ataques sónicos.

Alfonso Oviedo, abogado de inmigración, dijo:

“Eso atenta ya contra los derechos humanos, porque él tiene derecho, y su familia, a estar unidos, y el programa ese se hizo para proteger el derecho que tienen los refugiados a estar unidos”.

Según Ángel y su abogado, inmigración entretiene a esas familias con burocracia innecesaria.

“Cada tres meses, me revisan el caso, y me siguen pidiendo documentación y no me acaban de cerrar el caso”.

En los pocos casos que están siendo procesados, los interesados se ven forzados a viajar a Guyana para solicitar la entrada a EEUU, enfrentando altos costos de pasaje aéreo y alojamiento, solo para una entrevista.

“La embajada en Guyana, que es donde deben hacer las entrevistas, es bastante chiquita, y el proceso es demasiado lento”, dice Ángel.

A casi un año de haber asumido el poder, el presidente Biden no da señales de reiniciar el programa cubano de reunificación, a pesar de que fue una de sus promesas de campaña, evidenciada en este tuit.

“Si yo no veo progreso por el lado amable, pues vamos a tener que ir a las cortes federales, a pelear por eso, porque realmente esto no debe permitirse que siga adelante”, dijo Oviedo.

Pero, tras más de 7 años separado de su familia, Ángel no pierde las esperanzas.

“Que abrieran la embajada en Cuba, para que todos los trámites se hicieran mucho más rápido y uno pudiera reunirse con su familia”.