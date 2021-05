El peligro de los mensajes codificados que se popularizan entre menores

Los mensajes codificados se han vuelto populares entre nuestros hijos, muchos de los términos usados son desconocidos por los adultos. Las siglas se han convertido en mensajes codificados que comparten los jóvenes, códigos de comunicación usados en inglés, que podrían exponer a nuestros hijos al peligro.

Escribir mensajes de texto en abreviaturas, como OMG o LOL por sus siglas en inglés ya es parte del vocabulario tecnológico moderno.Del otro lado de la pantalla, el mensaje llega con claridad: es el caso de OMG (Oh My God) que refiere a “esta asombrado, que alude a Dios” o LOL (Laugh Out Loud) cuando se están riendo a carcajadas.

Para la maestra Lucia Baes este tipo de dictación lo usan más que todo por rapidez y sencillez en la comunicación, porque son la generación del Internet todo tiene una respuesta y todo es ya.

Entre las generaciones más jóvenes, la codificación es aún más compleja.Algo que asegura la psicoterapeuta Juliet Araujo, quien considera que “ellos tratan de mantener una privacidad y un tiempo para ellos, incluso a veces están despiertos hasta bien tarde en la noche y están chating con los amigos en línea en las redes sociales”.

Términos como GNOC (Get Naked On Camera) que traducido al español refiere a desnúdate frente a la cámara o CU46 (See You For Sex) que se entiende como nos vemos para tener sexo, COOK SESSION, para describir como un niño le hace bullying a otro en redes sociales, PIR (Parents In Room) o POS, (Parents Over Shoulder) para avisar que los padres están en la habitación o leyendo lo que escribes, más que códigos son mensajes de alerta para los padres.

La psicoterapeuta advierte que estos mensajes se “pueden relacionar con personas negativas, personas antisociales que le lleven a hacer cosas ilícitas, drogas, actividades delincuentes”.

Algo que para Aly Sánchez es preocupante. La influencer y madre de dos niñas confiesa: “por supuesto que me preocupa, que me aterra que ella vaya creciendo y me diga yo quiero manejar mi Instagram yo quiero, tener Tik Tok o yo quiero manejar mis cosas”.

Sánchez una influencer cubana con miles de seguidores en redes sociales se preocupa por el peligro al que sus hijas, eventualmente podrían estar expuestas.“Nos pasó algo bien triste hace como 4 meses que alguien le pone en el Instagram de ella, ¿niña o niño? Todo lo que llega a su Instagram me llega al mío y yo puedo manejarlo. Y mi esposo al momento se dio cuenta y puso niña … con braga o sin braga, y era esa especie de código en español, pero eran palabras cortas”.

Sophia Balmaseda, la hija mayor de Sánchez, reconoce: “algunas veces hablamos y algunas veces es por papel ... para que la maestra o nadie sepa lo que estamos hablando”.

En esa complicidad, propia de la creatividad infantil, surgen términos como IORISH“porque le tienes que poner una R a todo” añade Sophia Balmaseda, quien tiene su propia cuenta en redes sociales.

Para la maestra Lucia Baes “estos códigos son muy peligrosos porque corta la comunicación entre padres e hijos. Si un padre ve eso quizá no se dé cuenta de lo que está pasando entonces no pueden ni ayudar a su hijo o hija no pueden participar o darles un consejo”.

La influencer Aly Sánchez advierte que “es un tema complicado porque puedes herir sentimientos cuando tú dices: a mí no me gusta violar la privacidad de mi hijo”.

Algo que la psicoterapeuta aconseja resolver con “una buena comunicación y una buena conexión … los niños mienten y ocultan cosas porque piensan que no se sientes seguros, no se sienten seguros de decirle la verdad a los padres”.

El acceso a los dispositivos electrónicos entre niños y jóvenes de 8 a 18 años, según un Censo de la organización Common Sense, es de entre 7 y 9 horas diarias. Te has preguntado:¿qué lee, con quien se comunica, por qué se esconde para escribir?

“Desde que empezó la Internet, empezó el peligro y el daño que se puede hacer… tenemos que educar a los niños en cuales son los peligros y que se puede hacer” aconseja la maestra Lucia Baes.

Pero Aly Sánchez reconoce: “creo que eso es lo que más trabajo nos cuesta a los padres, esa comunicación entre el padre y el hijo, por supuesto le diría las cosas que están bien y las que no están bien porque como niños, viene alguien con una cabecita más rápida y los van a llevar por ese camino”.

No existe horario ni fecha, para enviar un mensaje codificado. Podría estar ocurriendo ahora mismo en cualquier lugar. Tus hijos a medida que van creciendo desarrollan habilidades especiales para comunicarse sin que te des cuenta. Aquí te dejamos una lista de algunos de estos códigos, que pueden ayudarte a descifrar las claves de comunicación de tus hijos.

ALGUNAS SIGLAS USADAS PARA MENSAJES DE TEXTOS OCULTOS

1174': Lugar de encuentro para una fiesta

53X: Sexo (sexo deletreado con números y letras)

AF: As F***, usado para enfatizar emociones o calificativos. Por ejemplo: "Excited AF!" (Muy emocionada)

BAE: Before Anyone Else (antes que cualquier otra persona) término afectuoso usado para referirse a parejas o a la persona qué les gusta.

DOX: cuando alguien revela información personal como dirección, número de teléfono, nombre privado en redes sociales. Entre los adolescentes esto puede ocurrir como venganza cuando una relación romántica termina.

GOAT: Greatest Of all Time (el mejor de todos los tiempos).

ILY: I Love You (Te amo).

IWSN: I Want Sex Now (quiero sexo ahora)

Lmao: Laughing My A** Off. (forma vulgar de decir me estoy riendo mucho).

NIFOC: Naked In Front Of Computer (estoy desnudo frente a la computadora).

PIR: Parent in room (padre en el cuarto), usado para advertir a la persona que está del otro lado de la pantalla que debe tener cuidado con lo que dice y hace.

POS: Parent Over Shoulder (padre viendo la pantalla detrás de mi) también utilizado para advertir a la otra persona.

Shipping: Forma de decir “relationship” relación usada frecuentemente para decir que alguien debería comenzar una relación amorosa con otra.

Snapped: Forma verbal relacionada con Snapchat, usado para describir el envío de un video o foto dentro de esta red social.

Vamping: referencia al comportamiento de los vampiros y su preferencia por la noche. Este término, inventado por adolescentes, se refiere a quedarse despierto toda la noche usando redes sociales o haciendo actividades online. Muchas veces llamado “our time” o “nuestro tiempo” porque es en ese tiempo en el que los adolescentes sienten que pueden estar solos y hacer lo que realmente quieren en línea sin tener que preocuparse por sus padres, tareas y otras actividades. Es importante tener cuidado pues el vamping afecta el ciclo de sueño de los adolescentes y por ende, su desarrollo.

YOLO: You Only Live Once (solo se vive una vez), frase relacionada con el disfrute de la vida, no tomarse las cosas demasiado en serio y vivir en el momento.

CUS: See You Soon (nos vemos pronto).