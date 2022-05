El internet y las redes sociales podrían afectar la salud mental de los jóvenes

“Es un dolor profundo pensar que un día mi hijo va a salir, lo estoy esperando en casa y no va llegar”, dice consternada Carmen Motiño.

Es la triste realidad a la que hoy se enfrentan 19 familias en Uvalde, Texas, y que vuelve a preocupar a madres y padres en todo el país. Una tragedia que según Carmen y su hijo David, pudo evitarse.

“Yo creo que soy mayor que él y nunca se me ha ocurrido agarrar una pistola y matar gente porque estoy enojado con el mundo, o por cualquier otra cosa”.

Y eso - dice - se lo agradece a su familia. “Porque siempre me han dado el amor, la comprensión que necesito. Nunca me he sentido solo”, apunta David.

Según los expertos, una familia preocupada por el comportamiento y las necesidades de sus hijos podría marcar la diferencia.

“Hay muchos” factores que están incluidos en esta situación y la salud mental es uno de esos factores”, advierte el doctor Isaac Tourgeman, psicólogo y profesor de la universidad de Albizu.

Quienes conocieron al autor de la masacre, aseguran que cambió mucho su comportamiento, que se notaba retraído, sin amigos. Señales que deben convertirse en alerta, según los expertos.

“Cuando vemos que la persona se enoja fácilmente o empieza a llorar fácilmente o se aisla o empieza a bajar la motivación de cada día. El sueño está afectado y el apetito”, esos son síntomas de alerta, explica el doctor.

Y en todo esto, sobreviene la pregunta: ¿Cómo influye la presencia de nuestros hijos en Internet?

Según el gobernador de Texas, el pistolero habló sobre sus planes con al menos dos personas a través de un servicio de mensajería. Luego, publicó en Facebook que le había disparado a su abuela y que haría lo mismo en una escuela primaria.

“Siento que algunas redes sociales no son para los niños y algunos jóvenes son expuestos a muy temprana edad a eso y eso los radicaliza”, consideran algunos.

Para Carmen Motiño, la supervisión y comunicación pasa por saber “con quien mis hijos se relacionan. Con quien mis hijos están. Con quien quiero yo que estén”.

Mientras que el doctor y profesor de la universidad de Albizu aconseja que los hijos “no teman hablar con nosotros”, dice refiriéndose a las personas mayores.

La recomendación de este experto es buscar ayuda médica si considera que es necesario.

“La verdad que es una lástima que el tema de la salud mental solo se habla cuando hay un evento como este. Pero es algo muy importante. Nosotros por largo tiempo no hemos tratado la salud mental como algo que tenemos que mantener y vigilar de una manera constante”, asegura el doctor Isaac Tourgeman, psicólogo y profesor de la universidad de Albizu.