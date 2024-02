El aumento en los pagos especiales afectan el mercado inmobiliario en Florida

MIAMI, Florida - El mercado inmobiliario de condominios y townhouses en Florida ha sido objeto de atención debido a las crecientes inspecciones y reparaciones que podrían generar mayores gastos y la posibilidad de "special assessments". La pregunta que surge es si este panorama está llevando a un aumento en la venta de unidades y a la baja de precios.

Adriana Botero, agente de bienes raíces en "KREN GROUP", comentó: "No se está viendo ese impacto todavía. Si está sucediendo o no, todavía no ha llegado al punto que se vea reflejado en las estadísticas". Aunque no se observa un impacto inmediato, Botero sugiere que el tiempo será el mejor juez.

Según Botero, los números a largo plazo indican un aumento en los precios de condominios y townhouses en Florida entre enero de 2023 y enero de 2024, con un 3% a nivel estatal y un 1.4% específicamente en Miami-Dade. Sin embargo, Pedro Casanova, broker en "KREN GROUP", señaló: "En los últimos tres meses hemos visto un poquito de retracción".

Los agentes de bienes raíces aún no pueden determinar si esta disminución en los últimos meses se debe al potencial aumento en las tarifas de asociaciones y seguros, condicionado por las leyes estatales implementadas este año.

Greg Batista, ingeniero de GB Engineering and Construction, advierte que la imposición de requerimientos adicionales en ingeniería y construcción podría generar una crisis, ya que las inspecciones más sistemáticas pondrán presión sobre las reservas de las asociaciones. Batista menciona: "Si tienen la necesidad de obtener un préstamo porque no tienen el dinero en reserva o acuden a un 'special assessment' como último recurso".

Pedro Casanova añade: "En nuestra opinión y lo que vemos en la data es que sí ha causado que ciertos dueños tengan que vender porque no han pagado los 'special assessment'". Sin embargo, esto no necesariamente implica una caída en los precios.

Adriana Botero concluye: "No hasta el punto que hayamos visto un cambio drástico. No en el último año". Aunque la oferta y la demanda podrían influir en la posibilidad de que las propiedades se vendan a precios más bajos, la situación actual no refleja un cambio significativo en el mercado inmobiliario.