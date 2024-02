¡El 25avo Carnaval on the Mile regresa y Telemundo 51 y NBC6 estarán allí!

Este fin de semana, Carnaval on the Mile, una de las muchas celebraciones del Carnaval de Miami de los Kiwanis de La Pequeña Habana, regresa a Miracle Mile en Coral Gables. Este evento familiar, que ahora celebra sus 25 años, ofrece música en vivo, arte local, excelente comida y actividades divertidas para niños en el corazón de Coral Gables. Carnaval on the Mile es una excelente opción para pasar un día con familiares y amigos.

Y una vez más, Telemundo 51 y NBC6 son patrocinadores. Lo invitamos a pasar por nuestro stand ubicado en Ponce de León Boulevard y Miracle Mile, para que conozca a nuestro equipo, se lleve algunos souvenirs, juegue y baile con música en vivo en nuestro escenario. Disfrute de las presentaciones en vivo de Tony Succar, Los Hacheros, Dr. Ed Calle y los All-Stars de Venezuela, Ela Taubert, Vale y más.

Ubicados en las “artist villages” hacia el este y al oeste de Ponce de León, habrá más de 50 stands de artistas, incluido el cartelista de este año, Danny Doya. Dé un paseo y admire el arte e incluso compre algo que le guste. Las familias podrán disfrutar de actividades infantiles en el Children's Nook y habrá diversos puestos de comida y bebida para satisfacer tanto a adultos como a niños.

La entrada al evento y las presentaciones en vivo son gratuitas. El evento comienza a las 10 a. m. tanto el sábado como el domingo. Para obtener más información, incluida una lista de artistas en cada uno de los escenarios, haga clic aquí. Esperamos verte ahí.