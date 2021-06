EEUU ofrecerá nueva oportunidad a solicitantes de asilo

Migrantes esperan poder entrar a Estados Unidos tras la disposición de la administración Biden, que les dará una nueva oportunidad a quienes esperan en México para poder solicitar asilo.

“Todo el mundo cree que es muy fácil emigrar, pero no. Es más duro aún, cuando esperas todas tus cortes y te dicen que no, porque el juez no quiere o porque en realidad él no piensa que tú tienes un caso de asilo”, dice una migrante cubana que no quiere ser identificada.

Así resume su propia experiencia esta migrante cubana que hace dos años llegó a la frontera de Estados Unidos con México y aunque le negaron su caso de asilo político, decidió permanecer allí.

“Primero, porque yo salí huyendo de mi país y no voy a regresar a un país de donde salí huyendo porque me hayan negado un asilo”, dice.

El anuncio que este martes hizo la Casa Blanca, dice que representa una pequeña esperanza para ella. El gobierno de Estados Unidos le dará una segunda oportunidad a migrantes que solicitaron asilo político en la frontera y fueron rechazados por la administración Trump, mientras esperaban en México.

Eduardo Soto, abogado de inmigración, dice:

“Primero que nada, tenemos a miles de personas que fueron parte del mpp que estaban esperando su turno o no pudieron asistir a la corte”.

Precisamente, la medida aplica solo para aquellos migrantes cuyos caos fueron rechazados o no tenidos en cuenta por no comparecer en corte. Es decir, casos en ausencia.

Yadira González, migrante cubana en la frontera, dice:

“Cuando comienzan los comentarios al inicio a todos nos da alegría, pero no cuando sale la noticia más profunda es desgarrante, porque nos toca seguir esperando aquí en México”.

Sin embargo, abogados estiman que el beneficio podría llegar incluso a quienes ya están en Estados Unidos.

“Yo tengo muchos clientes que no quisieron seguir esperando en México, cruzaron la frontera de forma ilegal, están en Estados Unidos. Y me viene a ver para decirme que son parte del MPP, pero no asistieron a sus cortes, por miedo, por temor. Este cambio les indica que van a poder participar y reabrir sus casos”.

Aunque todos los detalles de este anuncio aún no han sido publicados, el departamento de seguridad nacional informó que ampliarían el grupo de solicitantes de asilo elegibles para el procesamiento. De momento se estima que sean más de 30 mil.

“Pues que revisen los casos porque en el mandato de Trump a muy pocas personas les aceptaron el asilo y creo que fue muy injusto por parte de los jueces”.

Los migrantes que quieran volver a aplicar y que califiquen deben permanecer donde están actualmente y registrarse en línea a través del sistema Conecta, el mismo que se ha utilizado desde la cancelación del programa permanecer en México.