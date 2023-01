Edwin López es elegido nuevo jefe de policía de Doral

Después de un poco de discusión aquí por el consejo de la ciudad, al final la votación fue de forma unánime a favor de traer el jefe de policía a la Ciudad de Doral

Edwin Lopez ha sido agente de la Policía Escolar de Miami Dade durante los últimos 23 años y desde el 2018, jefe del departamento hoy se convirtió en el próximo jefe de la Policía de Doral

“Primero una decisión para mí, bien difícil, yo tengo un amor y una pasión para la junta escolar que protegemos, pero la ciudad de Doral tiene más de 20 escuelas y voy a ordenar seguir en esos pasos”.

Con casi 500 agentes la policía escolar de Miami Dade es el cuerpo policía escolar más grande de la nación y donde en los últimos anos la seguridad de los estudiantes se ha convertido en un reto mayor. El jefe Lopez planea implementar muchos de las mismas estrategias que son parte del departamento el departamento en la Ciudad de Doral.

“La junta escolar de Miami Dade es el dirigió escolar en mi opinión más seguro de Estados Unidos 11 32 53 tenemos un sistema contra tirador activo contra muchas cosas entrenamientos para los oficiales tambien”.

Durante la discusión del contrato del nuevo jefe de la policía, una miembro del Consejo cuestionó el salario anual de $199,000, 24,000 más que el jefe saliente. La nueva alcaldesa de Doral respondió que el administrador la ciudad investigó los salarios de ciudades comparables en el sur de la Florida y que la mitad de su administración es mantener empleados de calidad en el departamento de la policía.

Christi Fraga, alcaldesa de Doral:

“Lo que queremos tener es retención es importante no solamente ser fiscalmente responsable porque nosotros inversos mucho en atraer policías y si no lo s retenemos no estamos haciendo nada”.

Una de sus metas es más presencia por parte de la policía en la comunidad al igual que en las escuelas

“Y ya estamos seguros por eso porta tenemos esa presencia del policía en uniforme si yo soy importante como jefe, pero más importante son los oficiales que estan en la calle dando esa presencia yo voy a estar. Con ellos hombro a hombro protegiendo”.

El juramento oficial será la próxima semana mientras que el sistema escolar de Miami Dade ya está buscando un nuevo jefe de la policía.