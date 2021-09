Dueño de condominio no le renta a quien no esté vacunado contra el COVID-19

Aunque los anuncios indican disponibilidad de renta, para rentarse aquí o en cualquiera de las ocho propiedades del dueño del condominio Creek club apartments, usted tendrá que estar vacunado.

El dueño de las propiedades no respondió a nuestra solicitud de entrevista, pero en declaraciones al Sun Sentinel dijo que la salud de empleados e inquilinos era su prioridad.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Pero Israel Ramos, un inquilino, dice: “eso no es una ley. Si yo me quiero vacunar, me vacuno. Si no, pues no. Es mi cuerpo”.

La medida aplicaría para nuevos inquilinos y también para quienes ya residen en el condominio.

Si me lo exigen vacunarme porque yo me siento bien aquí. Vivo aquí desde hace seis años.

Luis Rivera, familiar de un inquilino, dice:

“Yo escuché en la radio que si te andan pidiendo la vacuna pueden meter una multa. Eso fue lo que dijo el gobernador”.

Sin embargo, cada vez más compañías han desafiado la orden del gobernador, a pesar de que las multas podrían ascender a los cinco mil dólares.

“Parte del problema con estos mandatos de vacunas es que no son científicos, porque no conocen la inmunidad por infección previa”, dijo DeSantis.

A la lista de quienes desafían al gobernador, tambien se acaba de sumar el centro de artes escénicas de Broward para asistir a sus eventos tendrán que usar mascarillas y mostrar o tarjeta de vacunación o una prueba negativa.

Luis Rivera, familiar de un inquilino, dice: “Aquí la manager lo está haciendo. Está pidiendo la constancia y eso es personal, solo quien la quiera enseñar, que la enseñe”.

Una encuesta realizada por el Washington Post y ABC News reveló que el 70 por ciento de los no vacunados en Estados Unidos dejarían su trabajo si les exigen estar vacunados. Sin embargo, esto no significaría un éxodo masivo de empleados, porque la mayoría de quienes trabajan en sitios que aún no exigen la vacuna, ya están inmunizados.