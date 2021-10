Dos mujeres heridas tras balacera en restaurante

Según los informes preliminares, hubo un supuesto altercado frente al restaurante que provoco el tiroteo. Mientras, el conductor de Lyft dice que su carro quedó con muchos daños e impactos de bala y hoy solo agradece haber sobrevivido.

Un tiroteo en un área de restaurantes de Midtown por poco le cuesta la vida a dos trabajadoras del restaurante Victory ubicado en la calle 32 y la primera avenida del noroeste.

Un video muestra lo que pasaba adentro del lugar tras la balacera que ocurrió cerca de las 12 y media de la madrugada de este miércoles. Una de las empleadas de 24 años resultó herida y transportada al hospital Jackson Memorial.

Mike Vega, portavoz de la policía de Miami, dice:

“Dos de las balas que fueron disparados entraron al establecimiento dándole a la víctima dos veces, una en el hombre y otro en el pecho…”

Una segunda víctima tambien fue rozada por otra bala perdida y fue tratada en la escena por paramédicos.

Según la policía, un vehículo de Lyft que se disponía a recoger a esta otra mujer fue baleado varias veces. Su conductor hoy me dice que está vivo de milagro y considera que el ataque pudo haber sido a propósito.

Fredy Chávez, conductor de Lyft, dice: “De repente escucho los disparos en este costado…una persona con un arma de fuego emprende a disparas contra las chicas, contra mi auto directamente… lo único que pude hacer fue esconderme en la parte delantera, cuando pare de escuchar los disparos el tipo de nuevo enfrente fuego contra mí”.

Fredy Chávez dice que los orificios de bala y marcas en su auto no son nada comparado con el daño emocional que este incidente le ocasiono.

Por su parte, la policía continúa buscando al responsable del tiroteo.

“Estamos buscando a una persona de la raza negra que estaba disparando, no sabemos a quién estaba disparando y porque estaba disparando, pero disparó por lo menos 10 balas en la dirección de este negocio”, dice Vega.

“Estoy asustado. Ahora recién me baje del auto no puedo manejar, me fui a bajar del auto y una persona se acercó atrás y casi salgo a correr porque tengo miedo”, dijo Chávez.

La última actualización disponible fue que los detectives detuvieron a un total de 3 sujetos en relación con este incidente, pero no se han reportado arrestados formales. La investigación continúa.