Dos muertos y dos heridos tras tiroteo por altercado en un local de Lake Worth Beach

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas después de un tiroteo durante la madrugada del martes en Lake Worth Beach.

De acuerdo con información de la Oficina del Sheriff de Palm Beach (PBSO, por sus siglas en inglés), el tiroteo ocurrió tras un altercado en uno de los establecimientos, en la cuadra 600 de la avenida Lake, en Lake Worth Beach.

Según PBSO, cuatro hombres recibieron disparos y dos fallecieron en el lugar, mientras que otros dos fueron llevados al hospital, uno en estado crítico y el otro estable.

“Estamos buscando urgentemente información sobre un tiroteo que tuvo lugar esta mañana temprano en la cuadra 600 de la avenida Lake, en Lake Worth Beach, alrededor de la 1:00 a. m.”, señaló PBSO en su cuenta de X.

We’re urgently seeking information about a shooting that took place early this morning in the 600 block of Lake Ave, Lake Worth Beach, around 1:00 am. Four men were shot—two tragically passed away on the scene, while two others were taken to the hospital, one in critical… pic.twitter.com/GrllfYwcjl