Un herido grave tras pelea que terminó a tiros en el Downtown de Miami

Una persona resultó gravemente herida después de recibir un disparo durante una pelea en el Downtown de Miami el domingo por la noche, dijo la policía.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 11 p.m. en el área del 150 noreste, en la calle 8, en un edificio que alberga un bowling, así como bares y restaurantes.

Funcionarios de la policía de Miami dijeron que había ocurrido un altercado físico dentro del edificio que involucró a dos grupos de personas y cuando los grupos abandonaron el edificio, la pelea se intensificó y terminó en disparos.

Los oficiales y los bomberos respondieron y encontraron a la víctima.

Un video publicado por Only in Dade mostró a las autoridades tratando de ayudar a la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial.

La policía dijo que se encontraba en condición crítica pero estable.

#News - Moments ago, police and rescue units responded to a shooting in Downtown in front of the Bezel apartment building. The severity of injuries is unknown at this time. Stay safe fam 🙏| #ONLYinDADE pic.twitter.com/c0LatvvTjb