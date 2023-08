Dos hombres roban un carro jaqueando el sistema del motor con tecnología avanzada

Adriana Cárdenas asegura estar angustiada, ya que el pasado 8 de agosto por la noche, -mientras dormía- le robaron su vehículo Infinity de su casa en la 600 del noreste y la 25 calle de Miami.

De acuerdo a la policía de Miami en los últimos meses se han reportado varios robos de vehículos Infinity que han sido jaqueados y se los llevan de la misma manera.

"Estamos viendo este crimen más y más, lo estamos viendo hace tiempo, con todo tipo de vehículo que usan el sistema donde aprietas un botón y el vehículo prende", precisó Mike Vega, vocero de la policía de Miami.

"A ellos se les ve claramente de arriba que tienen un sistema que neutraliza el vehículo, ya no son ladrones normales es una banda organizada", comenta Cárdenas, quien advierte: "a todas las personas que tengan Infinity tenga extra seguridad porque ellos neutralizan el vehículo para que no suene la alarma y enseguida el radar también fue violentado y no se pudo encontrar".

Chirtopher Sánchez, hacker consultor de ERM Protect, explica que "el atacante puede conectarse sobre la frecuencia del radio, puede sacar todo y modificar el carro, pueden cambiar el BIN" number del vehículo.

Otra manera de cometer este crimen según estos expertos en cyberdelitos es jaqueando las llaves.

La Presidenta de ERM Protect, Silka González, explica que "los atacantes van a ser dos, con dos computadoras. Uno se acerca a la casa de la persona y si la llave está en una proximidad para obtener la llave, la lleva a la primera computadora y de allí la envía al segundo atacante que está cerca del carro".

"Infinity no puede localizar el vehículo. Los llamé y me dijeron que el sistema satelital está desactivado", cuenta Adriana Cárdenas, quien precisa que su vida ahora "es durísima porque es mi herramienta de trabajo tengo una pequeña empresa de Curiel, llevaba los paquetes de lado a lado. Me cortaron mis dos manos".

Ahora las autoridades están tras la pista de los dos presuntos ladrones que se llevaron el carro que con tanto sacrificio Cárdenas había comprado.

Intentamos comunicarnos con Infinity, pero no recibimos respuesta. Si reconoce a los individuos presuntamente responsables, llame a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade.