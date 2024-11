¿Dónde rinde más tu dinero? En un banco tradicional o en uno en línea

Si has pensando cambiarte a un banco en línea, no eres el único. Según un informe de la empresa financiera Bankrate, aproximadamente el 27% de los estadounidenses tienen sus cuentas principales en bancos digitales. Mientras que el 65% mantiene su dinero en bancos más tradicionales.

De visita en San Diego una madre e hija buscan regalitos en el reconocido Seaport Village pero esta vez, Magaret Talavera paga con su tarjeta de débito de un banco digital exclusivamente en línea y asegura que fue difícil hacer el cambio después de más de 50 años de estar con un banco tradicional.

“Yo pensaba que era mejor entrar a un banco y hablar con la persona y si la persona necesitaba enseñarme algo que está escrito y que pueda entender más lo que está pasando”, remarca Magaret Talavera.

Pero los empleados del banco no pudieron competir contra su hija Andrea quien la convenció y ayudó con el cambio bancario, por lo que hace poco ella también cambió a un banco en línea.

Mark Hamrick, un experto de Bankrate, dice que no es mala idea tener una relación con más de uno solo banco. Para entender mejor, veamos las ventajas y desventajas de ambas opciones al tratarse de cuentas de ahorro.

Los bancos en línea ofrecen un alto rendimiento porcentual anual y cargos más bajos. Las desventajas son que puede ser más difícil hacer depósitos en efectivo, tienen acceso limitado a cajeros automáticos para retirar dinero sin que te cobren, y no tienen ciertos productos y servicios adicionales como préstamos, por ejemplo.

Por otro lado, los bancos tradicionales tienen una red de cajeros automáticos más amplia, servicio al cliente en personal y una selección más extensa de productos y servicios. Sin embargo, tienden a cobrar comisiones bancarias ‘más altas’ y pagar tasas de interés mucho más ‘bajas’.

Por lo tanto, el consejo de Mark Hamrick es aprovechar lo mejor de cada opción. Mantén tu cuenta corriente que ya puede estar vinculada a tus facturas y abre una cuenta de ahorros en línea.

Magaret Talavera, quien paga con su tarjeta de débito asegura: “no he tenido nada de problemas. Sé todo. Las cuentas están como pienso que deben de estar y no hay problemas con dinero de porque no se los cargos”.