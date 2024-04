“¿Dónde está el dinero?”: Propietarios desesperados en un condominio en Miami-Dade

MIAMI, Florida - En el Condominio Península, ubicado en el suroeste de Miami-Dade, los propietarios se enfrentan a una situación desesperada mientras el dinero parece evaporarse y los problemas estructurales persisten sin solución.

Oneida Estrada, dueña de un apartamento, expresa su preocupación: “Yo lo que quiero que digan es ¿dónde está el dinero? Porque se ha perdido el dinero de aquí… No se hace nada… No se ha hecho nada”. Enrique Díaz, otro propietario, agrega: “Ellos piden dinero para hacer los arreglos y no los arreglan”.

Los propietarios afirman haber sido puntuales en sus pagos, pero los problemas continúan empeorando con el tiempo. Lourdes Iturralde denuncia: “Aparece y se desaparece el dinero. Los techos están desbaratados... Los huecos en los pasillos… Las cosas rotas. Nada está terminado… Esto es un desastre”.

Con el plazo para la recertificación de los 40 años acercándose en diciembre, los propietarios se sienten acorralados. Tamara, otra dueña de apartamento, pregunta con angustia: “Mi esposo y yo somos personas retiradas. ¿Cómo vamos a vivir?”.

La falta de respuesta de la presidenta del consejo de vecinos, quien rechaza las solicitudes de entrevistas, ha dejado a los propietarios en un estado de desesperación y desconfianza. Silvia Pons comenta: “Si la gente perdió la confianza en ella, lo mejor que puede hacer es irse… Yo no sé qué le pasa a ella que no se quiere ir… Aquí hay gato encerrado”.

Oneida Estrada, entre lágrimas, lamenta: “He trabajado toda mi vida, y ahora esto… casi en la calle”. La incertidumbre y la desesperación se apoderan de los propietarios mientras se preguntan si perderán todo lo que han trabajado tanto tiempo para obtener.