Doña Julia Siragusa: 110 Años de vida y un secreto revelado

En un día que sin duda quedará marcado en la memoria, Doña Julia Siragusa celebra hoy sus 110 años de vida en su amado Puerto Rico. "Definitivamente no todos los días alguien puede decir cumplo 110 años", expresa con alegría la centenaria.

Doña Julia, quien conserva una vitalidad admirable, comparte algunos recuerdos de su vida. "¿Qué me recuerdo de mi vida? Ay, tantas cositas buenas", comenta entre risas. Nacida un once de marzo del año 1914 en Morovis, la Isla del Encanto, como ella la llama, su certificado de nacimiento atestigua su longevidad.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Entre sus sueños pendientes, Doña Julia confiesa que le gustaría regresar a Puerto Rico. "Me falta ir a Puerto Rico otra vez. Hace mucho tiempo que no voy. Como yo nací allí, quiero a mi pueblo", expresa con nostalgia.

Recuerda con cariño su matrimonio y la felicidad que lo acompañó. "Me encontré un hombre bueno y me casé y tuve una vida feliz. No tengo quejas", comparte con una sonrisa. Destaca la importancia del respeto mutuo en el matrimonio, y entre risas recuerda las pequeñas disputas que, al final, fortalecieron su unión.

Doña Julia parece tener claro el secreto de una vida larga y plena. Un buen matrimonio, el carácter alegre y el compañerismo son elementos clave, según ella. "Reírte, tener amiguitas buenas y estar siempre alegre", afirma con convicción.

Su cuidadora, Silvia Socarrás, confirma la vitalidad de Doña Julia, destacando su constante alegría como un factor determinante en su longevidad. "El carácter... Siempre está contenta. Yo pienso que eso ayuda mucho a vivir", comenta.

Este cumpleaños es un honor para todos los que tienen el privilegio de conocer a Doña Julia Siragusa. Su buen carácter y su risa contagiosa parecen ser el secreto de su longevidad. Sin duda, ella es una de las personas más longevas y admirables de nuestro país.