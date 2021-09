Doctora no atenderá a sus pacientes si no están vacunados

Algunas empresas y agencias gubernamentales han iniciado mandatos de vacunas contra el COVID-19 para clientes y empleados y ahora una doctora del sur de la Florida le está exigiendo las vacunas a sus pacientes ara que sean atendidos en su consulta.

La doctora de medicina general tiene más de 30 años de experiencia practicando medicina familiar en la Ciudad de South Miami, acepta muchos tipos de seguro, pero ya no aceptará a pacientes que se nieguen a vacunar y dice que es por el bien de su consulta y de la comunidad.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Empresas como Disney han empezado a poner en práctica medidas que exigen a sus empleados a estar vacunados, grandes tiendas como Walmart también lo están haciendo. Hoy hablamos con un médico del sur de la Florida que está siguiendo este ejemplo.

“Siempre se habla del derecho de escoger prefieren comer un hot dog o ponerse un tatuaje que vacunarse, afirma esta doctora de medicina general, y añade, pero hemos llegado a uno punto esta pandemia que ha impactado a tantas personas . Tenemos a mujeres embarazadas hospitalizadas, personas de entre 30 - 40 años que se han muerto sin condiciones preexistentes. Yo tenía que hacer algo”, dojo la Dr. Linda Marraccini.

La doctora le envió una carta a todos sus pacientes en la que explica las investigaciones y los beneficios de la vacuna contra el COVID- 19, los peligros de no vacunarse, y los tratamientos disponibles, y al final concluye: “Por lo tanto hemos tomado la decisión de no continuar de proveer servicios a pacientes que no se hayan vacunado antes del 15 de septiembre. No vamos a seguir exponiendo a nuestros pacientes y equipo a un riesgo innecesario”.

La Dra. Marraccini nos dice que también lo ha hecho por el beneficio de la comunidad. Señala que cuando habla con sus pacientes contagiados con COVID que no se han vacunado

“Todos han estado en distintos lugares: restaurantes, gimnasios, donde estuvieron con otras personas que pudieran haber infectado”, dijo.

Mientras tanto, negocios y agencias gubernamentales que exijan prueba de vacunación a sus clientes o al público pronto enfrentarán multas de 5 mil dólares según una ley aprobada por la legislatura y firmada por el gobernador que hoy dio esta respuesta al preguntarle sobre la ley:

“Parte del problema con estos mandatos de vacunas es que no son científicos, porque no reconocen la inmunidad por infección previa”, dijo DeSantis.

Le preguntamos a un abogado si un médico con consulta privada pudiera enfrentar esta multa y nos dijo que “el medico está tratando de protegerse a sí mismo y también a los que trabajan en su oficina, para el estado de la Florida tratar de forzar a un profesional de medicina a aceptar a pacientes que pudieran poner a su oficina en peligro sería una violación de los derechos del médico y de todos en esa oficina”.

La ley de la Florida entrará en vigor el 16 de septiembre. La doctora señaló que su decisión no viola el juramento de Hipócrates que se refiere al compromiso de los médicos de ayudar a todo paciente, porque en caso de emergencia está dispuesta a verlos virtualmente, y referirlos a otros médicos.